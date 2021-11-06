نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده تصل ل 70% black friday لمدة 5 أيام فقط تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده السعودية هايبر بنده يكون شديد الحرص على أن يقوم بطرح العروض القوية والكبيرة والخصومات الرائعة جدًا، فمن الممكن أن يتم توافر هذه الخصومات والعروض أيضًا أما أن تكون كل يوم أو تكون كل أسبوع، كما أن حوالي مائة وعشرون ألف عميل يقومون بزيارة المتاجر الخاصة ببنده كل سنة، كما يتوافر نحو أربعة مراكز متخصصين بالتوزيعات الرئيسية في السعودية، وأيضًا يتوافر حوالي 600 شاحنة حتى يتم توصيل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية إلى هايبر بنده.
عروض بنده السعودية
سوق بنده يعمل على بيع جميع المستلزمات الخاصة بالغذاء إلى كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يمنح الأصناف ذات الجودة العالية بالسعر المناسب مع الكثير من المواطنين السعوديين وكذلك الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركات قد حصلت على الكثير من الجوائز خلال التاريخ الخاص بها، ومن إحدى هذه الجوائز هي، الجائزة السعودية المتخصصة في المسؤولية الاجتماعية وهذا في سنة 2013، وأيضًا أحسن وأفضل علامة تجارية في آسيا بالكامل في عام 201.
خصومات بنده
- كيلو جرام من المفروم البقري البرازيلي الذي يكون قليل الشحم يكون سعره 27.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- 750 جرام من الكورن فليكس من النوع كلوقز يكون سعرها 27.50 بدلًا من 55 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من التفاح الجالا الإيطالي أو الفرنسي يكون 4.95 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من الأرز المزة البسمتي من النوع الطائي يكون سعرها 44.95 بدلًا من 77.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الروستو البقري البرازيلية يكون سعرها 36.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده اليوم
- 450 جرام من سيقان الدجاج نوعها اليوم تكون بسعر 7.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
- 400 جرام من شاورما الدجاج نوعها اليوم يكون سعرها 14.50 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الجبن الرومي الهيلثي فود تكون بسعر 34.95 بدلًا من 49.25 ريال سعودي.
- الحلاوة الطحينية السادة من النوع الجبل يكون سعرها 17.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- الجبن الشيدر الأبيض من النوع السنبلة سعرها يكون 42.95 بدلًا من 60.95 ريال سعودي.
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