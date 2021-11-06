نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sport على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sport على النايل سات والعرب سات والتي تحظى بشعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي، حيث تمتلك حقوق بث عدد من الدوريات وبطولات الأندية المختلفة، وتقدم متابعة على مدار الساعة لأحدث أخبار الرياضة وكرة القدم المحلية والعالمية.

أبرز ما تنقله قناة أبو ظبي هو الدوري المغربي خصوصًا مباراة الوداد والرجاء المغربي والتي أعلنت عن بث المباراة بشكل مجاني، أيضًا تقوم بنقل عدد من الدوريات الأوربية والأسيوية والعربية وتصفيات كأس العالم ومباريات المنتخب السعودي والكويتي والأندية الإماراتية والسعودية وبعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يُعد الأكثر متابعة وإثارة على مستوى العالم.

تعمل قناة أبو ظبي الرياضية على نقل الفعاليات والمؤتمرات الرياضية المخلتفة والتقارير الكروية على مدار الأربعة وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع، وتعمل القناة بإستمرار على التطوير من نفسها من أجل إستقطاب عدد أكبر من الجماهير عشاق الساحرة المستديرة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sport على النايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي

معدل التصحيح: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية أسيا 1 و 2 HD على عرب سات

القمر: عرب سات

التردد: 11804

الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي H

تقنية البث: HD

تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sport 3 HD

تردد: 11527

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3

الدوريات

يتم البث باللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، كل قناة منفصلة عن الأخرى، وتمكنت منذ ـأسيسها وخلال السنوات الماضية من نقل مباريات الدوري الهولندي الممتاز، الدوري الأسترالي لكرة القدم، كأس السوبر المصري، كأس العرب للأندية الأبطال، الدوري الأمريكي لكرة القدم، كأس الخليج العربي الإماراتي، كأس العرب تحت 20 سنة، دوري الخليج العربي، كأس رئيس دولة الإمارات، كأس الخليج العربي، كأس السوبر الإماراتي، دوري الدرجة الأولى الإماراتي، العاب قوى والمصارعة، العاب السلة، كرة التنس.

باقة قنوات أبو ظبي الرياضية

أبوظبي الرياضية 1 تبث دوري الخليج العربي ومباشر البطولة العربية

أبوظبي الرياضية 2 تبث دوري الخليج العربي

أبوظبي الرياضية 3

أبوظبي الرياضية 4 تبث جوجيستو

البرامج الرياضية

تضم عدد من البرامج الرياضية مثل برنامج أبوظبي اليوم، برنامج الكرة الأوروبية، برنامج الكرة الايطالية، برنامج أسرار الرياضة، برنامج Goalassimo، برنامج كواليس الكرة، برنامج الجولة، برنامج بنفيكا في (60 ) دقيقة، برنامج عالم الكرة ( The world of football)، برنامج Game over، برنامج الرياضة حول العالم، برنامج رواد الرياضة، برنامج Extra time، برنامج السرعة القصوى، برنامج الجوجتسو اسلوب حياة، برنامج عالم العاب القوى.

المعلقين والمحللين

بعد إستقطاب تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة سوف تجد عدد من المعلقين مثل علي سعيد الكعبي، محمد حسين، عصام عبده، حازم عبد السلام، أحمد الحوسني، فهد عبد الرحمن، محمد الشامسي، عامر عبد الله، أحمد الحامد.

وبالنسبة للمذيعين العاملين في القناة، تضم القناة عدد من المذيعين مثل علي سعيد الكعبي، حامد الحارثي، والمحللين مثل خليفة سليمان، عبد الله وبران، محسن مصبح، رياض الذوادي، عبد الحميد محمد، محمد الدويش، خالد سلمان، أحمد الشمراني، صالح الطريقي.

يُذكر أن قناة أبو ظبي الرياضية قامت بتوسيع دائرة المراسلين والمحللين والصحفين والمحررين من أجل نقل مباريات الدوري الإماراتي بقوة منذ بداية تأسيس القناة سنة 2008 لتممكن من تقديم تغطية كاملة وحصرية لكافة المباريات.