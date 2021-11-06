نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الآغا لربح 250.000$ الحلم غير حياتك في المقال التالي
الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، تحت شعار الحلم غير حياتك ينطلق الموسم الجديد لبرنامج الحلم مع الاعلامي الشهير مصطفي الاغا، سفير الاحلام في الوطن العربي، حيث يسعى الي تقديم جائزة مالية كبيرة تصل إلي ربع مليون دولار أمريكي، من أجل تحقيق أحلام الرابحين التي تتنوع ما بين تأسيس العمل الخاص، وبناء السكن الآمن، والبعض يرغب في استكمال الدراسات العليا بالخارج، والعديد من الاحلام والأمنيات التي تسعى مسابقة الحلم لتوفيرها إلي الفائزين، ولذلك عبر موقع ثقفني الاخباري نستعرض معكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 بالارقام الجديدة.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريقة الطريقة الوحيدة التي يوفرها البرنامج، وهي عن طريق ارسال كلمة حلم أو “Dream” أو “reve” علي الأرقام المرادفة لبلدك والتي يعلن عنها البرنامج، والاجابة عن الاسئلة التي تؤهلك إلي الوصول للحلقة الأخيرة والتصفيات، حيث يتشارك العالم العربي في المسابقة وعبر الموقع الالكتروني الخاص بالمسابقة، وفي النهاية يتم الاعلان عن أسم الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى التي تقدر بآلاف الدولارات لعام 2021.
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت 4141
- رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية 650444
- ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل مصر 95458.
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 3636.
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم 008821622775627.
مسابقة الحلم 2021 مع مصطفى الآغا
وهناك حالة من التشويق والانتظار لمعرفة صاحب الحظ السعيد الذي يحصل علي الجائزة المالية الكبيرة، إلي جانب منزل كبير في جزيرة الاحلام باليونان، حيث يتصل الاعلامي مصطفي الآغا بالفائز علي الهواء مباشرة، وتبشيره بالخبر السعيد، وتكون الأولوية للفوز لأصحاب أكبر عدد من الرسائل، ويتلقي الجائزة في مدة لا تقل عن 90 يوم ولا تزيد عن 180 يوم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الآغا لربح 250.000$ الحلم غير حياتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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