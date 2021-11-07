نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم saco بأسعار التخفيضات الكبرى من موقع ساكو للتسوق اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco متاحة في المعارض بأسعار التخفيضات الكبرى الجديدة من موقع ساكو للتسوق اون لاين الذي يقدم لكم أقوى الخصومات على كافة مستلزمات المنزل في متجر اكسترا السعودية ، حيث يوجد من بين الخصومات أنواع كثيرة من الجوالات، وأجهزة المنزل، والأثاث، ومستلزمات السيارة، وأدوات المطبخ، بجانب حلول منزلية مبتكرة للعناية بالطفل وكل أجزاء المنزل، هذا بجانب أجهزة التنظيف متعددة الأغراض والمنظفات التي تلائم كل الأسطح.

عروض ساكو اليوم saco بأسعار التخفيضات الكبرى من موقع ساكو للتسوق اون لاين

تخفيضات ساكو اليوم تميزت بضمها للعديد من المعروضات التي يحتاجها الفرد منا في حياته اليومية، سواء في العمل أو المنزل، أو للترفيه، وجاءت التخفيضات الكبرى اليوم من متجر ساكو اون لاين بأسعار مميزة جدًا تتيح لكل المقيمين في المملكة العربية السعودية بترقية أجهزتهم، وشراء أجهزتهم الجديدة، وهذا مع العديد من الخدمات المقدمة لهم حصريًا داخل المملكة.

عروض ساكو

عروض ساكو 2021 في خصومات متاجر السعودية نعرضها لكم في التالي على العديد من الأجهزة الإلكترونية، وهذا يشمل الجوالات، وكل مستلزماتها، بجانب أكسسوارات الجوال، مع أسعار مميزة للسماعات، وأجهزة الشحن، بالإضافة إلى أجهزة الراوتر والواي فاي.

تخفيضات ساكو

جوال هواوي بي 30 لايت huawei p30 مع سعة تخزين بذاكرة مساحتها 128 جيجا بايت، بجانب ذاكرة جانبية سعتها 6 جيجا بايت خاصة بالرام، الجوال به لوحة مفاتيح تدعم اللغة العربية، باللون الأزرق والأسود أيضًا، بسعر خاص 949 ريال سعودي بدلًا من 1069 ريال سعودي.

جوال اونور 8 اكس ماكس مع سعة تخزين بذاكرة مساحتها 128 جيجا بايت، باللون الأزرق، بسعر خاص 619 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

ساكو عروض

حامل جوال بوب سوكيتس باللون الأسود اللامع، بسعر مميز 50 ريال سعودي بدلًا من 69 ريال سعودي.

حامل جوال بوب سوكيتس باللون الأسود، بسعر خاص جدًا 39 ريال سعودي بدلًا من 59 ريال سعودي.

شاحن جوال لاسلكي خاص بالسيارة مع حامل باللون الأسود، بسعر مخفض حصري 189 ريال سعودي بدلًا من 273.75 ريال سعودي.

ساكو

تقدم ساكو عروض جديدة على العديد من الأجهزة اللوحية التي منها التابلت و ايباد ابل apple ipad ، مع حوامل الجوالات، وحافظات الأجهزة اللوحية، مع أغطية الأيباد بكل المقاسات، وحاميات شاشات الأجهزة الذكية.

عروض ساكو 2021

جهاز لوحي هواوي ميديا باد تي 3 ، التابلت مصمم مع شاشة مقاسها 8 بوصة، بسعة قدرها 16 جيجا، يدعم شبكة الـ 4 جي، لون ذهبي، بسعر مخفض 499 ريال سعودي بدلًا من 579 ريال سعودي.

جهاز تابلت هواوي تي اس ، التابلت مصمم مع شاشة مقاسها 10.1 بوصة، بسعة قدرها 32 جيجا، يدعم شبكة الـ 4 جي، لون أسود، بسعر مخفض 799 ريال سعودي بدلًا من 949 ريال سعودي.

عروض ساكو للاجهزة الكهربائيه

جهاز ابل ايباد برو ، مصمم مع شاشة مقاسها 10.5 بوصة، بسعة قدرها 512 جيجا، يدعم شبكات الاتصال، لون ذهبي أو وردي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 4549 ريال سعودي.

جهاز كمبيوتر لوحي هواوي ، التابلت مصمم مع شاشة مقاسها 10.8 بوصة، بسعة قدرها 128 جيجا، لون رمادي، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2187 ريال سعودي.

saco

ساكو اون لاين تسوق تقدم لكم العديد من أدوات الطهي التي تساعد ربة المنزل في تحضير العديد من الوجبات بطريق سهلة ووقت أسرع، وهذا يضم الأواني، والقدور، وحاويات العصير، والمقالي، والسكاكين، والأكواب الحافظة لحرارة المشروبات، وقنينات المياه بأحجام وأشكال مختلفة.

كتالوج ساكو 2021

جرة سعة 4.7 لتر مع 4 برطمان من ميسون بسعر 48.13 ريال سعودي بدلًا من 96.25 ريال سعودي.

حاوية خاصة بالعصائر3 كوارتز بسعة 2.84 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 54.50 ريال سعودي.

قدر 20 سم بسعة 3.11 لتر دلشيا روكس بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 142.25 ريال سعودي.

قدر 28 سم بسعة 8.19 لتر دلشيا روكس بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 226.75 ريال سعودي.

خصومات كل معروضات كتالوج ساكو 2021 عرضناها عليكم بأدق تفاصيلها، فهي ضمت أسعار خاصة بالتخفيضات الكبرى التي تسري في المملكة العربية السعودية حاليًا، وجاءت الخصومات بخصوص الجوالات، والأجهزة اللوحية، ومستلزمات كل الأجهزة الذكية وأكسسواراتها، هذا مع أجود أنواع الأدوات المطبخية ومستلزمات المنزل، وفي الأيام المقبلة سنوافيكم بباقي التخفيضات الخاصة بكل متاجر المملكة.