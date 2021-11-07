شوف عروض بنده اليوم Panda ولمدة ثلاثة أيام بجميع الفروع للأسبوع السابع عالتوالي من داخل مجله بندة Hyper Panda

بأقوى الخصومات يستكمل معكم بنده Panda market عروضه السنوية المميزة للأسبوع السابع على التوالي إحتفالاً بعيد تأسيس مجموعة بندة، حيث يقدم خصم 50% على جميع المنتجات من أعلى الجودات، حيث تتوفر الخصومات على المأكولات بأنواعهم، من: مثلجات، ومجمدات، وفواكه، وخضروات متنوعة، وعلى المعلبات بأنواعها، كما يتوفر أيضاً على جميع أنواع المنظفات، ومنتجات العناية الشخصية بأنواعهم، وخصومات أخرى مميزة على أسعار الأدوات المنزلية، وخاصة على أسعار أدوات وأجهزة المطبخ، كما بالماركت العديد من الخصومات الأخرى، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة أحدث عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل، كل هذا وأكثر من خلال موقع ثقفني.

عروض بنده اليوم من مجله بندة وموقع بنده Hyper Panda

يمكنكم من خلال عروض بنده اليوم الإستفادة من خصوماته على: شاورما الدجاج من ماركة اليوم، وخصم آخر منهم على سعر سيقان الدجاج من نفس الماركة، وعلى سعر الدجاج الفاخر الطازج من اليوم، وتخفيض آخر منهم على سعر موزة الغنم بالعظم الأسترالي، وخصم آخر منهم على سعر فخد الخروف الأسترالي بالعظم، كما بالماركت خصم آخر منهم على سعر الروستو البقري البرازيلي.

عروض بنده الصفحة الرئيسية حتى نفاذ الكميات Panda

يتوفر بعروض هايبر بنده خصم خاص على سعر: مكعبات اللحم البقري الأسترالي قليل الشحم، كما بالماركت خصم آخر على سعر الستروجانوف البقري البرازيلي، وغيرهم على أسعار المكسرا والبهارات بأنواعهم، ومن ضمنهم: خصم خاص على سعر البذور المملحة المصرية، وعلى سعر المكسرات المشكلة، كما بالماركت خصم آخر على سعر بذور دوار الشمس، وعلى أسعار شرائح اللوز الأبيض الكاملة والأنصاف، كما يتوفر بالماركت أيضاً عرض خاص على سعر اللوز الصنوبري.

عروض أخرى من هايبر بنده خلال هذا الأسبوع

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض هايبر بنده على المأكولات بأنواعهم، ومنها: خصم خاص على سعر الفستق المحمص، وعلى سعر مكدوس الزوادة، كما تجدون بالماركت خصومات عديدة على أسعار شبيهة القشطة الطازجة من ماركة الطيب، وغيره على سعر شرائح الزيتون الأخضر والأسود من ماركة أليسا، وعلى سعر الزيتون الأسود الأسباني من كوبوليفيا.