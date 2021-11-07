نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات عروض جرير على الأجهزة الالكترونية الكبيرة والصغيرة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
نقدم لكم من موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال خصومات عروض جرير على الأجهزة الالكترونية الكبيرة والصغيرة في المملكة العربية السعودية، حيث تعد عروض جرير من العروض المميزة التي تتواجد بداخل المملكة العربية السعودية ويمكن لجميع المواطنين الاستفادة منها بشكل فعال حيث تعمل مكتبة جرير على تقديم التخفيضات المميزة وأقوى العروض على جميع الأجهزة الالكترونية واللوازم المدرسية والأدوات المكتبية المختلفة بالإضافة إلى الكتب والمنشورات والهواتف المحمولة والأجهزة السمعية والبصرية والأدوات الإلكترونية.
خصومات عروض جرير على الأجهزة الالكترونية
من الجدير بالذكر قد تأسست شركة جرير للتسويق بالرياض في عام 1974 كفرع صغير ثم توالت الفروع الأخرى بداخل المملكة والشرق الأوسط، كما تعد الأن من أشهر المكاتب الاستهلاكية في الشرق الأوسط بمجال المنتجات التكنولوجية والإلكترونية واللوازم المكتبية، وتقدم مكتبة جرير عروض دورية يتم نشرها على الفور بمجرد الإعلان عنها على صفات السوشال ميديا وتلك المدونة لذلك تابعوا معنا للتعرفوا على أخر العروض المقدمة من مكتبة جرير.
عروض مكتبة جرير على الإلكترونيات لأشهر الماركات
فيما يلي سوف نعرض لكم أخر العروض والتخفيضات المقدمة من مكتبة جرير لجميع العملاء.
- هاتف سامسونج زي فولد 256 جيجا بايت بسعر 5799 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا 256 جيجا بايت بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال.
- شاشة ال جي 65 بوصة 4k بسعر 6499 ريال سعودي بدلًا من 17999 ريال.
- شاشة سوني 75 بوصة الترا اتس دي بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 12999 ريال.
- ال جي 55 بوصة بدقة نانو سل الترا اتس دي بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- لاب توب ريزر 15.6 بوصة بسعر 8199 ريال سعودي بدلًا من 13599 ريال.
- مايكروسوفت سيرفس كمبيوتر محمول 15 بوصة بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال.
- ابل واتس 44.6 سيلير 2799 ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال.
- هواوي واتس جي تي 2 برو بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.
- شاومي واتس لايت بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال.
- جاير ايليت سماعات إذن داخلية بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 985 ريال.
- سينايوز سماعات أذن داخلية بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال.
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