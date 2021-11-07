شوف أفضل الأسعار وأقوى العروض في اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

حرصت اكسترا على أن توفر إلى كافة عملائها أسعار وتخفيضات مناسبة لكافة الطبقات فتبدأ التخفيضات من بداية شهر نوفمبر حتى نهاية الشهر، فتعتبر اكسترا واحدة من أكبر الشركات البيع بالتجزئة لكافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فتصل نسبة الخصومات لأكثر من 50% فالآن يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من عروض وخصومات.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

يشمل العرض على مختلف الأجهزة المنزلية التي من أهمها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على مكنسة كهربائية بدون أكياس من برنسيس.

يشمل العرض على تلفاز سمارت من كلاس برو مع حجم 65 بوصة.

يحتوي العرض على غسالة كلاس برو تعبئة أمامية بسعة تصل إلى ثمانية كيلو ومتوفرة باللون الأبيض مع ثمانية برامج.

يشمل العرض على طابعة من اتش بي 4120.

يحتوي العرض على قلاية صحية بدون زيت من فيليبس وزن 0.8 كيلو وسعة تلك القلاية تصل إلى 1.8 لتر.

يحتوي العرض على ثلاجة كلاس برو متوفرة باللون الأبيض ويصل لونها إلى 6.2 قدم.

يشمل العرض على باور بانك من آنكر بسعة 10 ألف مللي أمبير ومتوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على براد مياه ساخن وبارد من كلاس برو متوفر باللون الأبيض.

تخفيضات اكسترا

توفر اكسترا عروض وخصومات على جميع الأجهزة الكهربائية من غسالات وثلاجات وغيرهم الكثير من الأجهزة حيث بدأت اكسترا في العمل بداية من 18 عام ومن هذه الفترة وهي على حرص دائم لكي توفر إلى عملائها أفضل الخدمات، فهي تلبي للعمي لكافة احتياجات وتوفر له كافة الأجهزة التي لا غني عنها على سبيل المثال أجهزة اللاب توب والحاسوب الشخصي وشاشات تلفاز من مختلف الماركات.

المزيد حول اكسترا السعودية

فاستطاعت اكسترا أن تكون ماركة مسجلة في المملكة العربية السعودية، فعزيزي العميل إذا كنت في حاجة للحصول على أفضل الأجهزة بأقل الأسعار يمكنك التوجه لأقرب فرع اكسترا فهي تعمل على مدار اليوم في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية دون حدوث أي تأخير، فاستطاعت شركة اكسترا منذ ثلاثة سنوات أنتكون من أهم الشركات المساهمة في سوق الأموال في السعودية.