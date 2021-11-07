نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات كيفية انشاء مدونة بلوجر للمبتدئين وأفضل طرق الربح من بلوجر Blogger في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية انشاء مدونة بلوجر يبحث عنه الكثيرون في الآونة الأخيرة ممن يريدون تحقيق أرباح من خلال شبكة الإنترنت، ورغم اختلاف طرق الربح بواسطة هذا المجال ما بين الربح من إعلانات أدسنس أو عن طريق التسويق بالعمولة من خلال مراجعة المنتجات، فإن إنشاء مدونة بلوجر في الوقت الحالي يعد استثمارًا ذكيًا ومجانيًا تمامًا، ومن الممكن أن يعود عليك بالعائد الربحي الكبير.

كيفية انشاء مدونة بلوجر

إن كنت تريد إنشاء مدونة بلوجر هناك عدة خطوات سهلة عليك اتباعها، وهي:

أولا: ادخل إلى موقع Blogger

زر موقع Blogger ثم انقر على “أنشئ مدونتك”.

بعد نقرك على “أنشئ مدونتك” ستنتقل إلى صفحة الدخول إلى بريدك الإلكتروني على جوجل، وستعرض عليك الصفحة خيارين هما تسجيل الدخول إلى بريدك الإلكتروني الذي تمتلكه على جوجل، أو إنشاء حساب جيميل جديد.

ننصحك بإنشاء بريد إلكتروني خاص لمدونتك التي تريدها غير بريدك الإلكتروني الشخصي، لكي يسهل عليك الوصول إلى الرسائل التي تصلك فيما يتعلق بالمدونة بصورة منفردة، وتجنب أن تضيع أو تختلط مع رسائلك المتواجدة على بريدك الشخصي، بالإضافة إلى أن إنشاءه يضيف لمسة احترافية على مدونتك، خاصة إن أردت أن تتواصل مع زائريك من خلال البريد الإلكتروني.

ثانيا: اختر اسمًا يظهر ككاتب مواضيع المدونة

في هذه الخطوة ستحتاج إلى أن تضيف اسمًا خاصًا يظهر لزائري مدونتك عند قيامك بكتابة موضوع أو مقال.

اختر الاسم الذي تريده، ثم انقر على “متابعة إلى Blogger”.

توجد في أعلى صفحة منصة بلوجر القوانين الخاصة بها والمرتبطة بقواعد ملفات الارتباط وعلاقتها بجوجل أنالتكس وأدسنس، والبيانات الأخرى التي تجمعها جوجل عمومًا وكيفية استخدامها.

يجب أن تراجع هذه القوانين وتحرص على عدم الخروج عليها، وتستطيع تخطي هذه الخطوة إن رغبت في ذلك مع مراجعة هذه القوانين في وقت آخر.

بعدها اضغط على “إنشاء مدونة جديدة”، وبعدها ستنقلك إلى صفحة أخرى، اختر منها اسم نموذح المدونة، واسم المدونة الذي سيظهر برابط المدونة، والمظهر الذي ستظهر به المدونة الخاصة بك، وكيف ستظهر المواضيع المحتوية عليها.

كن متأكدًا من الاسم المميز الخاص بك والذي اخترته، واضعًا في اعتبارك أنك لن تستطيع تجاوز هذه الخطوة إلا إن اخترت اسمًا جديدًا لم يستخدمه أحد قبلك.

إن أدخلت اسمًا كان مستخدمًا قبل ذلك سيظهر أمامك تنبيه في شكل جملة “عنوان هذه المدونة الإلكترونية غير متاح”، وبعد اختيارك اسمًا غير متاح ستظهر لك جملة “عنوان هذه المدونة الإلكترونية متاح” مع وجود علامة صح.

اختر المظهر الذي تريده لمدونتك وطريقة ظهور المقالات والمواضيع من خلالها.

بعد أن تستكمل البيانات وتختار المظهر الذي تريده انقر على “إنشاء مدونة جديدة”، وبذلك تكون قد انتهيت من إنشاء مدونة بلوجر لك.

انشاء مدونة بلوجر من الهاتف

إن كنت تريد معرفة كيفية انشاء مدونة بلوجر من هاتفك اتبع الخطوات التالية:

ادخل من هاتفك على موقع Blogger.

أدخل الجيميل الخاص بك وكلمة السر لتنشئ مدونة جديدة.

اضغط على “مدونة جديدة”.

اختر عنوان المدونة، مع ضرورة أن يكون العنوان وفق تخصص المدونة، والعنوان سيكون الدومين المجاني، ثم انقر على “مواصلة” أو “حفظ”.

وبعد إتمام جميع الخطوات السابقة تكون بذلك أنشأت مدونة بلوجر من هاتفك بنجاح.

شروط الربح من بلوجر

بعد التعرف على كيفية انشاء مدونة بلوجر هناك عدة شروط يجب وضعها في الاعتبار للربح من البلوجر، وهي كما يلي:

ألا يشتمل المحتوى على أي روابط تشير إلى محتوى إباحي حتى إن كان تجاريًا، وأن يكون المحتوى أخلاقيًا أيضًا.

الابتعاد عن نشر أي محتوى جنسي أو فيديوهات أو صور فيها مقاطع غير مناسبة أو نوع من الاعتداء الجنسي.

البعد عن نشر أي محتوى يشجع على الكراهية أو الإرهاب سواء كان صورًا أو فيديوهات.

الابتعاد عن انتهاك حقوق النشر، وعدم نشر أي محتوى يشير إلى التهديدات أو التحرش.

يمنع نشر أي معلومات شخصية أو سرية تخص أي شخص، كبطاقات الائتمان وغيرها.

البعد تمامًا عن سرقة أي محتوى من أي مصدر.

تجنب انتحال هوية أي شخص والابتعاد عن نشر المحتوى المضلل الذي لا يقدم أي قيمة.

ما هي مدونة بلوجر

تعد من أنواع المواقع الإلكترونية التي تقوم بعرض محتوى على عكس الترتيب الزمني، أي من الأحدث إلى الأقدم.

ويطلق على المحتوى الذي يتم عرضه تدوينة “Blog Post”، ومن الممكن أن يديرها شخص أو مجموعة من الأشخاص، على أن تكون لديهم خبرة في مجال معين.

ويوجد الكثير من الأنواع الخاصة بالمدونات، منها الشخصية التي تتناول حياة وتجارب شخص معين، ويريد مشاركتها مع الناس، وهي تتشابه مع المذكرات الشخصية، لكن بدلا من أن يحتفظ بها لنفسه يشاركها مع الناس من خلال الإنترنت.

وهناك المدونات المتخصصة التي يكون الهدف منها نشر التجارب الشخصية والمعلومات في مجالات متعددة، مثل الجمال والصحة والتطوير الشخصي والعلوم والطعام، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة التي يمارسها الأشخاص في حياتهم.

طريقة الربح من Blogger

بعد أن علمت كيفية انشاء مدونة بلوجر وقمت بإنشائها يجب أن تعرف طريقة الربح من بلوجر، وهي كما يلي:

إن كنت ترغب في ربح الأموال من بلوجر فإنه يمكنك ذلك عن طريق الإعلانات التي تقوم جوجل بنفسها بتقديمها، والمسماة إعلانات أدسنس، وأدسنس برنامج للربح يستطيع الأفراد من خلاله من ربح الكثير من المال سواء كان ذلك بواسطة الكتابة الإلكترونية باستخدام بلوجر نفسه أومواقع أخرى مبرمجة من الصفر أو التدوين.

كما أنه يمكنك أيضًا ربح الكثير من الأموال بالاشتراك في أدسنس، وذلك عن طريق إرسال طلب اشتراك في إعلانات أدسنس التابعة لشركة جوجل لربح المال من الإعلانات التي ستعرض على موقعك الإلكتروني أو مدونتك، لكن قبل ذلك يجب أن تحقق بعض شروط الربح من بلوجر، لتستطيع ربح المال من المدونة.

مزايا مدونة بلوجر

بعد اتباعك خطوات كيفية انشاء مدونة بلوجر يجب أن تتعرف على مزايا مدونة بلوجر، وهي كما يلي:

تتميز المدونة بسهولة استخدامها، وهي تابعة لشركة جوجل، لذا فإنه يصعب ويستحيل اختراقها.

تستطيع الربح من خلال منصة بلوجر عن طريق الدعم الكامل لبرنامج جوجل أدسنس الربحي.

تعد مدونة بلوجر مجانية 100%، واتباع شروط الربح منها ليس صعبًا.

تستخدم المدونة html لتطوير القوالب والإضافات.

سهولة أرشفة مدونة بلوجر في جوجل محرك البحث.

تستطيع بكل سهولة إنشاء مدونة بلوجر، وكل ما عليك عمله فقط هو إنشاء بريد إلكتروني من الجيميل الخاص بك، لتنشئ مدونة مجانًا على بلوجر.

تمنحك مدونة بلوجر الكثير من البيانات الخاصة بالدول التي تشاهد مدونتك والمتصفحات الخاصة بك وأنظمة التشغيل.

تتيح لك المدونة إمكانية حفظ المقالات حتى تنتهي من إكمالها.

الخاتمة

كيفية انشاء مدونة بلوجر سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين ممن يريدون إنشاء مدونة بلوجر خاصة بهم، لكي يربحوا من خلالها الكثير من الأموال، وهي خدمة إلكترونية تمتلكها شركة جوجل الأمريكية مجانًا، وتعد نظامًا لنشر المدونات الإلكترونية من خلال الويب، كما أنها خدمة تساعدك لتنشئ مدونة مجانية دون أن تدفع ولو دولار واحد، وتستطيع من خلالها نشر وكتابة ما تريده، لكن بشروط محددة.