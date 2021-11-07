نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم وتخفيضات بنصف الثمن على الأجهزة المنزلية .. سارع وإغتنم الفرصة ! في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بندة اليوم وتخفيضات بنصف الثمن على الأجهزة المنزلية .. سارع وإغتنم الفرصة !، إذا كنت تبحث عن الوقت المناسب لتجديد أحد الأجهزة الكهربائية في منزلك التي قد مر عليها سنوات، أو التي أرهقت من كثرة عمليات الصيانة المؤقتة التي لاتجدي نفعاً إلا خسارة المزيد من المال والمجهود، فإن هايبر بنده يقدم لك فرصة ذهبية لتجديد أجهزتك المنزلية في عروض حرق الأسعار السنوية، وذلك من خلال توفير تخفيضات على كافة الأجهزة الكهربائبة مثل البوتاجازات والغسالات والثلاجات تصل إلى أكثر من 50%.

عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية

تتوفر الآن عروض رائعة على الأفران الكهربائية حيث يتوفر فرن كهربائي مايكروييف ويستنج هاوس بسعر 269 ريال فقط، وجيباس بسعر 499 ريال والفرن الكهربائي هيتاشي بسعر 439 ريال، ونوع كليكون بسعر 275 ريال. تشمل عروض هايبر بنده كذلك المبردات الكهربائية حيث يتوفر مبرد مياه من النوع كليكون بسعر 399 ريال فقط للثلاث مخارج ومخرجان بسعر 379 ريال، كما يتوفر مبرد المياة من النوع دورا ثلاث مخارج بسعر 549 ريال.

تشمل عروض هايبر بنده اليوم غسالات الأطفال جيباز بسعر 435 ريال، و غسالة فل أوتوماتيك جيباس 10 كيلو بسعر 949 ريال ضمن العرض، وغسالة كليكون بسعر 1175 ريال، وتتوفر غسالة ملابس نصف أوتوماتيك 7 كيلو جيباز بسعر 449 ريال، وتتوفر غسالة كاندي فل أوتوماتيك 8 كيلو تُعبء من الأمام بسعر 2079 ريال، وتتوفر غسالة كليكون فل أوتوماتيك نًفيء من الأعلى بسعر 1865 ريال و النصف أوتوماتيك من النوعية ذاتها 7 كيلو بسعر 865 ريال، و تتوفر غسالة الأطباق كاندي ضمن العرض بسعر 1865 ريال.

تخفيضات بنصف الثمن هايبر بنده

كما تتوفر عروض على البوتاجازات حيث يتوفر بوتاجاز 5 شعلة كونتنت بسعر 999 ريال فقط، ويتوفر بوتاجاز جبسون 4 شعلة بسعر 1205 ريال، ويتوفر بوتاجاز جبسون 5 شعلة من فئة أخرى بسعر 1025 ريال، ويتوفر بوتاجاز 5 شعلة بسعر 1035 ريال فقط. وتتوفر عروض خاصة لدى هايبر بنده على الثلاجات حيث تتوفر ثلاجة توشيبا 12 قدم بسعر 1999 ريال ذو باب أفقي وأخر رأسي، وتتوفر ثلاجة جيباز 17 قدم بسعر 1799 ريال أما صاحبة السعر الأضخم 3199 ريال ضمن العرض ذو بابان عموديان، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية كذلك ثلاجات المكتب أو غرف النوم ذو الحجم الصغير؛ حيث تتوفر من النوع توشيبا بسعر 649 ريال فقط.