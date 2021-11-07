شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام ألحق أقوى الخصومات

عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يكون هايبر العثيم متواجد في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل السوق على تقديم العروض المذهلة والخصومات الكبيرة والرائعة للغاية كما يتواجد في السوق على الكثير من المنتجات والسلع التي تقوم باستهلاكها العديد من الأشخاص ويحتاجها مختلف الأعمار في السوق يعمل على توفير تلك المنتجات لجميع الأشخاص.

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عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم تعتبر من ضمن الشركات المساهمة بالمملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعد من إحدى السلاسل الكبيرة والقوية التي تكون متواجدة في المرتبة الثانية بالسوق المركزي من جهة المبيعات بعد سوق بنده في المرتبة الذي يكون تابعًا إلى مجموعة صافولا، حيث تم تصنيفها بمجلة فوربس الأمريكية في سنة 2016 التي تتواجد بالترتيب رقم مائة وتسعة من أقوى القوائم من ضمن 200 شركة بالعالم العربي، وكذلك يتم تواجدها بالمرتبة رقم 50 من القوائم الكبيرة والقوية كذلك.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

تنزيلات العثيم على اثنان كيلو جرام من البطاطا الحلوة سعرها يكون 6.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين سعر الكيلو جرام من لحم العجل البلدي بغير عظام يكون 37.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم معجون الأسنان من النوع كلوس أب مقدار 120 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 29.85 ريال سعودي.

سعر الحبة من الزود الكيك باللوز والبرتقال يكون 9.95 ريال سعودي.

اثنان كيس من البقسماط الفتات الخبز يكون بسعر 6.95 ريال سعودي.

سعر التورتة بلاك فورست الوسط يكون 29.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم