نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى الخصومات في عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في المقال التالي

عروض العثيم هذا الأسبوع توفر تخفيضات كبيرة على الأجهزة المنزلية المختلفة من خلاطات وقلايات ومكانس كهربائية. كما توجد خصومات كبيرة على محضرات الطعام وقدور الطهي من علامات تجارية مختلفة تناسب جميع الأذواق. كذلك ستجدون عروضاً مميزة على شاشات التلفزيون والجوالات فضلاً عن مئات السلع الأخرى التي توفرها أسواق العثيم في بروشور العروض التي تبدأ من يوم الأربعاء 3 نوفمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر. عروض العثيم الأسبوعية عرض بقيمة 649 ريال سعودي على شاشة تلفزيون إمبكس ال اي دي سمارت 32 بوصة.

احصل على شاشة جي تين ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1549 ريال. يتميز بدرجة عالية من الدقة تصل إلى أربعة أضعاف يوفر صورة عرض فيديو دقيقة محسنة.

شاشة ارو ال اي دي 32 بوصة بسعر 539 ريال للحبة.

احصل على جيباس مسرح منزلي 2 × 1 بسعر 199 ريال فقط. أسواق العثيم خلاط مولينكس سعة 1.5 لتر بسعر 119 ريال.

مفرمة لحم جيباس لفرم اللحوم المختلفة بسرعة وجودة عالية متوفرة بسعر 129 ريال. ويمكن استخدامها في إعداد عجينة كفتة الأرز المصرية أيضاً.

قدر ضغط امجوي كهربائي 6 لتر بسعر 179 ريال للحبة.

غلاية ماء كوولين زجاج سعة 1.7 لتر احصل عليها مقابل 49 ريال سعودي فقط.

جهاز محضر قهوة اسبريسو السيف سعر الحبة 289 ريال. شراشف نفرين بسعر ١٩ ريال و٢٥ ريال سعودي.

اشتري بطانية راشيل نفرين بوزنين مختلفين مقابل ٧٤ ريال و١٢٤ ريال.

تحضير الوجبات أصبح أسهل مع محضر طعام أي تي سي متعدد المعروض بسعر ١٦٩ ريال للحبة.

عصارة حمضيات كليك أون لعصر البرتقال والحمضيات المختلفة متوفرة بسعر 89 ريال للحبة.

تنظيف الأرضيات والسجاد من الأتربة أصبح أكثر سهولة مع مكنسة كولين برميل سعر الحبة 139 ريال. Alothaim offers طقم قدور جي برو مكون من 12 حبة بسعر 199 ريال فقط.

مقلاة جي برو طقم مكون من ثلاث حبات مقلاة بلاكستون متوفرة بمقاسات مختلفة سعر الحبة مقاس 24 سم بسعر 26 ريال. سعر المقلاة مقاس 26 بسعر 28 ريال مقلاة مقاس 28 سم بسعر 30 ريال.

طقم مقلاة كيتشنجر جرانيت مكون من 2 حبة بسعر 47.95 ريال.

ترمس بلاميرو سعة لتر سعر الحبة 29 ريال.

اشتري ترمس السيف إليجنت مقاسين مختلفين بأسعار ٩٥ ريال و٩٩ ريالا.

متوفر قدور ضغط بيستر بثلاث مقاسات مختلفة بسعر ٨٠ ريال و٩٥ ريال و١١٠ ريال للحبة. طقم قدور بلاكستون مكون من 6 قطع بسعر 119 ريال.

مقلاة جي برو طقم 3 حبة سعر الطقم 49 ريال.

طقم حافظة طعام سوبر ماكس 3 حبة للطقم 39 ريال.

مكواة بانيكس جاف للحبة 35 ريال.

قدر هوم واي بغطاء متوفر قطعتين بأسعار مختلفة الحبة 70 ريال و 85 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى الخصومات في عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى الخصومات في عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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