شوف عروض بنده شهر نوفمبر خصومات من 20 وحتي 70% على جميع المنتجات ألحق عروض البلاك فرايداي

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عروض بنده السعودية، سوق بنده يقدم العروض المذهلة والخصومات الرائعة والقوية جدًا، حيث أن الهايبر يعمل على تقديم تلك الخصومات والعروض سواء كل يوم أو كل أسبوع، كما أن العديد من الأشخاص السعوديين ينتظرون تلك العروض، وهذا بسبب أنها تعتبر من إحدى الخصومات والعروض الكبيرة التي يقوم بتوفيرها الهايبر على جميع المنتجات الغذائية وأيضًا الغير غذائية.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده على أكبر وأقوى السلاسل التي تكون متخصصة في البيع من خلال التجزئة بالمملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية أيضًا، حيث أن هذه الشركة تعد من إحدى الشركات الرائدة بالقطاع الخاص في مجال التجزئة وهذا حدث في عام 1978، إلى أن تم وصول العديد الخاص بعمال شركة بنده حوالي عشرون ألف عاملًا بها حتى يقوموا بتلبية كافة متطلبات الزبائن.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على مقدار الكيلو جرام من الجبن القريش الجرين لاند سعرها يكون 23.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده كيلو جرام من القشقوان السنبلة يكون سعرها 42.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- الزيتون الأخضر أو الأسود الشرائح من النوع أليسا سعره يكون 11.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من المكدوس الزوادة يكون 22.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- مقدار الكيلو جرام من شبيه القشطة الطازجة سعرها يكون 19.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من اللوز الصنوبري يكون سعره 49.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الفستق المحمص يكون 69.95 ريال سعودي.
- البذور المشكلة مقدار كيلو جرام تكون بسعر 49.95 ريال سعودي.
- 360 جرام من خبز العجين المخمر يكون بسعر 5.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- 750 جرام من كيك القوس قزح يكون بسعر 29.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من الزبادي اليوناني نوعها المراعي مقدار 150 جرام يكون سعرها 5.50 بدلًا من 8 ريال سعودي.
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