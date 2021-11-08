5 طرق للربح من الانترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - أصبح حلم العمل والربح من الانترنت حلما للكثيرين. لأن فكرة امتلاك مشروعا علي الانترنت يصبح مصدر دخل ويجعلك تستطيع أن تقضي الكثير من الوقت مع عائلتك وأصدقاءك فكرة مغرية جدا. وتكاد تكون بالنسبة للكثيرين حلما وبالرغم من ذلك فإنها أصبحت واقعا بالنسبة للبعض ويكسبون منها الآلاف من الدولارات علي مستوي العالم. سواء كنت تعمل وتريد زيادة دخلك الشهري بدخل إضافي أو كنت لا تعمل وتريد بداية مشروعك علي الانترنت والتفرغ له وتحقيق الربح منه مع اتساع سوق العمل علي الانترنت.

شبكة الانترنت أصبحت مكانا واسع النطاق للغاية ممتلئ بفرص العمل والربح غير أنه لم يعد يقتصر علي المستوي المحلي بل أصبح علي مستوي العالم ليصبح أسهل لإيجاد فرصة مناسبة لكل شخص أيا كان مكانه.

1 . الإعلانات علي Google AdSense

الإعلانات علي جوجل Google AdSense واحدة من أهم طرق الربح من الانترنت فكل ما عليك هو إنشاء حساب مجاني في جوجل أدسنس ليصبح لك كود تضعه في موقعك الخاص ليجعل جوجل يتتبع المشاهدات والزوار علي موقعك فيحدد لك بناء علي هذه المشاهدات والزيارات نسبة ربحك. وتختلف نسبة الأرباح من شخص لأخر وذلك بناء علي عدة عوامل وأهمها:

نوع الاعلانات في موقعك

حيث يمكنك Google AdSense من اختيار الإعلانات يتم دفعها عندما ينقر الزوار عليها أو عندما يشاهدونها فيقوم جوجل باختيار المعلنين الذين يرغبون في الدفع اكثر مقابل تجربة مستخدم جيدة.

أسعار الإعلانات في موقعك

لا تخضع جميع الإعلانات في موقعك لنفس الأسعار بل تختلف باختلاف ميزانيات المعلنين في الموقع ونوع المحتوي الذي يقدمه الموقع مما يؤدي إلي اختلاف الأرباح من يوم لآخر.

علاقة الأرباح بعدد الإعلانات

كلما زاد عدد الإعلانات في الموقع زادت الأرباح.

2 . اليوتيوب YouTube

الربح من اليوتيوب من اهم مصادر الربح من الانترنت حيث يتيح اليوتيوب الربح لأصحاب القنوات من خلال نسب المشاهدات التي يحققونها لقنواتهم بناء علي قيمة المحتوي الذي يقدمونه في قنواتهم فكلما زادت نسب المشاهدات زادت الارباح .

3 . بيع الكتب عن طريق Amazon Kindle

يعتبر Amazon Kindle من أكثر المواقع التي تهتم بالحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية حيث يعتبر كدار نشر إلكترونية علي المستوي العالمي حيث يمكنك من تحويل هواياتك الأدبية إلي مصدر قوي من مصادر الربح، حيث لن تقوم بالبحث عن دار نشر لتقوم بنشر أعمالك وتدفع لها مبالغ مالية كبيرة لتقوم بنشر كتابك بل نشره دون الحصول علي مقابل، أما Amazon Kindle فللكاتب حوالي 70% من ارباح بيع الكتاب للمؤلف وصاحب حقوق الملكية الفكرية .

4 . خدمات الترجمة عبر الانترنت

يعتبر هذا المجال من المجالات المهملة من مجالات الربح من الانترنت حيث أنه إذا تمكنت من إتقان لغة اثنين فبإمكانك أن تكسب الأموال من خلال تقديم خدمات الترجمة عبر الانترنت بعد إثبات كفاءتك في الترجمة من خلال الشهادات العلمية الأكاديمية أو من خلال الاختبارات الإلكترونية إلي أن تقوم ببناء اسم خاص بك في سوق الترجمة عبر الانترنت.

5 . بيع التصاميم عبر الانترنت Designing

إذا كانت لديك موهبة الرسم أو موهبة تصميم الجرافيكس Graphics Designing فأنت لديك مصدرا مهما من مصادر الربح من الانترنت، ويمكنك أن تبدأ عملك الخاص من خلال بيع التصاميم علي مختلف المنتجات مثل الأواني المنزلية أو الملابس أو الأكواب والكثير من المنتوجات التجارية، ومن أهم المنصات التي تستطيع أن تعرض أعمالك عليها موقع 99Designs وموقع Bigstock للتواصل مع العملاء من مختلف دول العالم .

كانت هذه أبرز 5 طرق للربح من الإنترنت وإيججاد مصدر دخل إضافي حظا سعيدا للجميع.