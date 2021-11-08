نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 8 نوفمبر 2021 الموافق 3 ربيع الثاني 1443 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان الطازج من عروض العثيم اليوم الاثنين نوفره لكم اليوم من خلال موقع ثقفني. حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص والمواطنين بالمملكة العربية السعودية. بمعرفة اخر عروض العثيم الطازج الجديدة والتي تحتوي على الكثير من التخفيضات والخصومات اليومية الرائعة التي تصل حتى 50% ونوفر لكم اليوم جميع مجلة عروض العثيم اليوم الأثنين.

عروض العثيم الاثنين 8 نوفمبر 2021

تحتوي عروض العثيم اليوم الاثنين تفاح رويال جالا الطازج والمميز والذي يعد من أفضل أنواع التفاح. ومتوفرة لك أسواق العثيم بسعر التكلفة فقط كما انها تحتوي علي رمان مستورد كيلو عليك وكيلو آخر بشكل مجاني. ويمكنك الحصول علي برتقال ابو صرة بسعر التكلفة من عروض العثيم اليوم وتوفر لكل سيدة بصل احمر كيلو اضافي مجانا وسعر الكيلو 2.95 ريال. ومن ضمن الفواكه المميزة التي توفرها عروض العثيم ضمن مهرجان الطازج اليوم هي جريب فروت والكيوي.

عروض العثيم الاثنين الطازج تحتوي على الكثير من أنواع الفواكة الطازجة مثل الموز والجوافة. والتفاح الأصفر والافكادو والبطاطا الحلوة والثوم الشبك والخضروات مثل الخيار الطازج وكستنا والليمون الاصفر والطماطم المحلية. والكثير من انواع الفواكة والخضروات الطازجة التي توفرها أسواق العثيم اليوم الاثنين.

عروض العثيم الاثنين الطازج

عروض العثيم اليوم الاثنين تضم قسم كامل خاص بالمخبوزات وتوفر خصومات وتخفيضات مميزة على اشهر انواع المخبوزات. وأبرز أنواع المخبوزات المتوفرة هي بيتزا خضار وسط وزود كريم دونات شوكولاتة وزود بسبوسة فول سوداني كبيرة و كرواسون بالزبدة مين 10 حبة.

يمكنك الحصول علي جميع انواع الجبن الطازجة من اسواق عبدالله العثيم اليوم الاثنين. حيث تضم عروض العثيم ليوم الاثنين تخفيضات على جبن دمياطي مصري وجبن فيتا بالزيتون أخضر وجبن تشيزا لاند قد بحبة البركة وقشطة نادك طازجة ولبنة فيرست تشويز. كما أنها توفر قسم خاص بالبهارات لكي تستطيع كل سيدة شراء بهارات الوصفات بأقل الاسعار.

عروض العثيم ليوم الاثنين

اخر عروض العثيم اليوم الاثنين تحتوي على لحم عجل بلدي بدون عظم، ولحم عجل بلدي بالعظم. وتضم أيضا لحم غنم سواكني بالعظم والعديد من أنواع اللحوم الطازجة التي تشهد خصومات من العثيم اليوم الاثنين.