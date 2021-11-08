نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم على الأثاث وتخفيضات ساكو السعودية saco على مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيلة مميزة من كراسي استرخاء ساكو، أطقم كنب، أطقم جلوس للمنزل بتصميمات عصرية وأنيقة متواجدة في أقوى عروض ساكو على الأثاث، وإلى جانب ذلك نجد تخفيضات وخصومات ضخمة على الأدوات المنزلية بما تشمله من أدوات المطبخ وغيرها من المستلزمات الضرورية لمنزلك، فقط عليكم تحديد ما تحتاجه في منزلك وتصفح نشرة العروض ومن ثم ستجد كافة المنتجات بأسعار لا تقاوم في saco السعودية.

عروض ساكو اليوم على الأثاث

عروض ساكو على الأثاث تأتي بتشكيلة مميزة من أطقم الجلوس والأرائك ذات التصميمات العصرية التي سوف تلائم منزلك، بالإضافة إلى كونها عملية وتستخدم لأكثر من غرض كالتخزين، حيث تأتي مزودة بمساحة داخلية للتخزين بدلًا من أن تكون هذه المساحة مجرد مظهر، وبعضها يُمكن استخدامه للنوم، حيث يتم فرد الأريكة ويكون شكلها في النهارية مقارب لشكل السرير، ولذلك تم تصميم الأرائك من خامات عالية الجودة لتكون مريحة سواء تم استخدامها في أي من تلك الأغراض.

أريكة سرير مزودة بمساحة للتخزين، بسعر 1231.30 ريال سعودي بدلًا من 1759 ريال سعودي.

طقم أرائك 3 قطع، مكون من كنبة ومقعدين باللون الأحمر، بسعر 1973.40 ريال سعودي بدلًا من 3289 ريال سعودي.

طقم كنب استرخاء ساكو بسعر 5599 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ساكو

يُمكنكم اقتناء كراسي استرخاء ساكو بأرخص سعر طوال فترة التخفيضات السارية الأن في جميع فروع ساكو بالسعودية وكذلك عبر موقع ساكو الإلكتروني مع خدمة التوصيل المنزلي، وصممت تلك الكراسي بأفضل الخامات لتمنحكم الراحة المطلوبة، كما يوجد منها الكراسي والأرائك لاقتناء ما تحتاجه في منزلك.

ساكو كرسي استرخاء بسعر 363 ريال سعودي بدلًا من 605 ريال سعودي.

كرسي استرخاء هزاز بسعر 1399 ريال سعودي.

ساكو عروض

حافظات الطعام والمشروبات بأحجام متعددة في ساكو السعودية، وبعضها يحافظ على درجة حرارة المشروبات بحيث تبقى ساخنة كما هى، مما يجعلكم تتمكنوا من تحضيرها في المنزل، والتنقل بها في كل مكان خارج المنزل.

كوب حافظ للحرارة بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 149.75 ريال سعودي.

قنينة حافظة للبرودة حجم 600 مل، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 90.75 ريال سعودي.

حافظة طعام حجم 1.8 لتر بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 38.25 ريال سعودي.

عروض ساكو على مستلزمات المنزل

تعرفوا على أقوى عروض ساكو على مستلزمات المنزل والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ، التي بها أنواع عديدة من القلايات المخصصة للشوي وصواني الشواء، مما يتيح لكم إعداد اللحوم والأطعمة المشوية للتمتع بمذاقها الشهي وأيضًا تقليلًا لكمية الدهون المتناولة خلال اليوم، فالطعام المشوي تكون نسبة الدهون به أقل مقارنةً بالطعام المقلي، وخاصةً إذا تم تقليل كمية الزيوت في الطعام الذي يتم اعداده أيضًا.