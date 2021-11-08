شوف أقوى عروض مكتبة جرير على الجوالات تخفيضات هائلة من موقع جرير jarir bookstore

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تقدم مكتبة جرير أقوى العروض والتخفيضات على الجوالات والهواتف الذكية بخصومات كبيرة تصل إلى 30%. كما يوفر موقع جرير الإلكتروني أنواع جديدة من الجوالات بأسعار متميزة كما تقدم المكتبة هدايا قيمة عند شراء بعض أنواع الهواتف. من بين الهواتف المتاحة ضمن عروض Jarir bookstore هواتف هونر وسامسونج وأيفون وشاومي فضلاً عن العديد من العلامات التجارية الأخرى المعروفة. عروض مكتبة جرير على الجوالات تخفيضات هائلة من موقع جرير وصل حديثاً إلى مكتبه جرير هاتف هونر 50 سعة 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، يدعم الجيل الخامس من الشبكات. متاح باللون أسود منتصف الليل بالإضافة إلى بعض الألوان الأخرى. مع خصم بقيمة 400 ريال يأتي المنتج مع ضمان لمدة عامين من المصنع. هذا الصنف معروض حالياً بسعر 2099 ريال بدلاً من 2499 ريال.

احصل على نسبة خصم 28% ووفر مبلغ 2200 ريال عند شراء جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت. متوفر باللون الأسود يدعم شبكات الجيل الخامس كما يمكنك الحصول على ضمان لمدة 24 شهراً من المصنع. الهاتف متاح بسعر 5799 ريال بدلاً من 7999 ريال.

جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3 سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس متوفر مقابل 3999 ريال سعودي بالإضافة إلى هدايا مجانية مع المنتج بقيمة 349 ريال. تخفيضات مكتبه جرير هاتف شاومي 11 لايت NE 5G سعة 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام الجيل الخامس بسعر 1499 ريال بدلاً من 1649 ريال بخصم قدره 150 ريال. أبل أيفون 13 برو سعة 1 تيرا بايت الجيل الخامس 5G. اقتنيه الآن من جرير واحصل على شريحة زين sim 5G ياقوت بقيمة 460 ريال مجاناً الهاتف متاح بسعر 7199 ريال.

هاتف شاومي 11T سعة 256 جيجابايت، 8 جيجابايت رام. تستطيع الحصول عليه بخصم 10% بما يساوي مائتي ريال سعودي متوفر بسعر 1799 ريال بدلاً من 1999 ريال.

هواوي Y9a سعة 128 جيجا بايت يدعم شبكات الجيل الرابع مع ضمان من المصنع لمدة 24 شهراً. متوفر مقابل 1099 ريال فقط. jarir bookstore mobile وفر حتى 100 ريال عند شراء هاتف سامسونج جالكسي ايه52 اس 5 جي سعة 128 جيجا بايت. بسعر 1559 ريال بدلاً من 1659 ريال.

هاتف أوبو رينو 5 برو سعة 256 جيجابايت فضي اللون الجيل الخامس. متوفر بسعر 2399 ريال بدلاً من 2799 ريال بخصم قدره 400 ريال. أبل أيفون 13 سعة 256 جيجابايت الجيل الخامس. متوفر للطلب اونلاين من موقع جرير الإلكتروني أوعبر زيارة فروع المكتبة المنتشرة داخل المملكة بسعر 4299 ريال. وبالإضافة إلى المنتج سوف يحصل المشتري على هدايا بقيمة 460 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض مكتبة جرير على الجوالات تخفيضات هائلة من موقع جرير jarir bookstore - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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