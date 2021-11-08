شوف أفضل الأسعار والخصومات على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية اليوم

أعلنت اكسترا على مجموعة من التخفيضات والخصومات على مختلف الأجهزة المنزلية وقد تستمر تلك العروض حتى منتصف شهر نوفمبر ويمكن أن تصل نسبة تلك الخصومات إلى أكثر من 50%، فتعمل اكسترا على مدار اليوم من أجل أن توفر إلى جميع العملاء كافة احتياجاتهم من أجهزة كهربائية وأغراض منزلية، فإذا كنت م في حاجة لشراء أجهزة منزلكم يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من أغراض.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية

يشمل العرض على مختلف الأجهزة الكهربائية من شاشات وثلاجات وغسالات وغيرهم الكثير من الأجهزة وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك العروض:

عرض على شاشة إل جي تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح وعليها خصم بنسبة 63.32%.

خصم على شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة ذكي عالية الوضوح.

خصم على شاشة سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 48.89%.

يحتوي الخصم على شاشة إل جي تلفزيون 55 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 50%.

خصم على شاشة إل جي تلفزيون 66 ببوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 49.06%.

يضم الخصم على شاشة إل جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح مع خصم بنسبة 45.31%.

خصم على شاشة سامسونج تلفزيون 70 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 38.57%.

يوافر الخصم على شاشة سامسونج تلفزيون 85 فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 48.89%.

تخفيضات اكسترا السعودية على المكيفات

وفرت اكسترا مجموعة من العروض والخصومات على مختلف أجهزة المكيف وإليكم في السطور الآتية أبرز المكيفات التي يتوفر العرض عليها