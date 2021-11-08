شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 60% حتى نهاية الأسبوع

عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، كما أنها من الشركات التي تم تأسيسها في عام 1979، حيث أن أول فرع خاص بشركة بنده تم افتتاحه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفي عام 1998 اندمجت شركة العزيزية مع شركة بنده لكي يتم تأسيس ما يدعى بإسم “شركة العزيزية بنده المتحدة” التي استطاعت أن تحصل على مقدار كبير بالأسواق المختصة في البيع من خلال التجزئة في المملكة العربية السعودية، كما تم تغيير الاسم التجاري الخاص بالشركة لكي يصبح بنده التي تختص بالتجزئة في عام 2014.

عروض بنده الأسبوعية خصومات مهرجان الشتاء خصم 50% تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية

شركة بنده تعتبر من الشركات المتحققة في الأسواق التجارية، وذلك من أجل بيع كافة المنتجات الغذائية، ثم انتشرت بصورة كبيرة جدًا حتى أصبحت من ضمن الشركات المشهورة للغاية في هذا المجال في ظل توافر الكثير من المجموعات الخاصة بصافولا والتي كانت تمتلكها منذ نهاية القرن العشرين حتى هذا اليوم، حيث أن الشركة تحتوي في هذه الفترة عن ما يزيد عن 200 فرعًا يتم توزيعهم في ثمانية وثلاثون مدينة في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 300 مل من معطر الجو نوع فيبرز يكون بسعر 12.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم اثنان قطعة من معطر الجو من النوع كوتاج مقدار 300 مل يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 90 كيس لأكياس النفايات 5 جالون يكون بسعر 11 بدلًا من 16 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

خصومات بنده الأسبوعية 50 مفرش من سفرة الماسة يكون سعرها 11 بدلًا من 16 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية كيلو جرام من البيتيفور المشكل يكون بسعر 18.95 بدلًا من 28.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 3 * 140 جرام من روز بورك بطعم الجبنة يكون بسعر 5.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 2 * 1.5 لتر للعبوة الترويجية من زيت الذرة نوعه عافيه يكون بسعر 41.95 بدلًا من 52.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم