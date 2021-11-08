شوف خصومات بنده اليومية خصم خاص 50% لمدة يوم واحد تسوق الآن

خصومات بنده اليومية، سوق بنده يكون شديد الحرص على قيامه بتقديم العروض الرائعة وكذلك الخصومات القوية والمذهلة للغاية، كما أنه يعمل على تقديم تلك الخصومات والعروض سواء كل يوم أو عروض أخرى كل أسبوع، حيث أن كل سنة حوالي مائة وعشرون ألف عميل يأتون لمتاجر بنده، كما يتوافر حوالي أربعة مراكز متخصصة في التوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

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خصومات بنده اليومية

يكون المقر الرئيسي الخاص لشركة بنده يتواجد بالمملكة العربية السعودية التي تختص في مجال التجزئة، حيث أنها تعتبر من المتاجر التي تخص البيع من خلال التجزئة الرئيسية المتواجدة في أماكن الشرق الأوسط، وكذلك فهي تعتبر من ضمن السلاسل الكبيرة في المتاجر والتي من الممكن أن تصل إلى حوالي مائتي فرعًا يتم تواجدهم في أربعة وأربعون مدينة.

عروض بنده السعودية

عروض بنده اليوم 900 جرام من الشوكولاتة المشكلة من النوع جواهر جالكسي تكون بسعر 44.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده الأسبوعية 200 جرام + 500 جرام من اللبن المجفف كامل الدسم نوعه المراعي يكون بسعر 49.95 بدلًا من 73.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من اللبنة التركية نوعها بينار تكون 18.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده اليوم

خصومات بنده اليوم كيلو جرام من النقانق البقري البرازيلية سعرها يكون 26.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض بنده الشهرية 1000 جرام من الدجاج الطازج نوعه الفقيه يكون بسعر 13.75 بدلًا من 17.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده الأسبوعية 200 جرام من جبن الشرائح البرجر 10 قطع مقدار حبتان يكون بسعر 8.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده الشهرية