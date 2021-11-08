نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت جوالات في السعودية وأوفر عروض مهرجان السوبر 2021 في لولو هايبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بأوفر عروض لولو ماركت جوالات في السعودية في تخفيضات مهرجان السوبر 2021، على كافة المنتجات الغذائية، الأجهزة الكهربائية، وكذلك الأجهزة الإلكترونية والجوالات، بخصومات ضخمة على أسعار كافة المنتجات بشكلٍ عام وعلى الجوالات بشكل خاص، وهدايا مجانية قسائم شراء واكسسوارات جوال، وكل تلك المميزات يُمكنكم الاستفادة منها في عروض لولو هايبر ماركت طوال الفترة التي تبدأ من يوم 7 نوفمبر ولمدة 7 أيام حتى يوم 13 نوفمبر 2021.

عروض لولو ماركت جوالات في السعودية

يوفر لكم لولو هايبر ماركت أحدث جوالات ابل وسلسلة ايفون 13، وكمية محدودة من جوال ايفون 13 ميني وايفون 13، مع مزيد من الاختيارات بشأن ذاكرة التخزين الداخلية، بحيث تتمكنوا من اختيار الجوال مع المساحة التي تتناسب مع حجم الملفات التي يتم تخزينها على جوالك، وإلى جانب ذلك تحصلون على تخفيضات هائلة على أسعار الجوالات ولفترة محدودة.

جوال ايفون 13 سعة 256 جيجابايت بسعر 4099 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي، وسعة 512 جيجابايت بسعر 5099 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي.

لولو جوالات

استفيدوا من عروض لولو هايبر ماركت على الجوالات، التي يأتي معها قسائم شراء بمبالغ مالية واكسسوارات الجوال كهدايا مجانية، فعند شراؤكم لجوال سامسونج جالكسي إس 21 الترا ذو المواصفات الرائعة وإمكانيات عالية، حيث يتمتع الجوال بأداء سريع، ويعمل لعدة ساعات متواصلة، ويرجع ذلك إلى حجم البطارية الكبير 5000 مل امبير، يُمكنكم الحصول على قسيمة هدايا مجانية.

هاتف سامسونج جالكسي S21 الترا 5G، سعة 256 جيجابايت، وقسيمة شراء بقيمة 200 ريال، وكل ذلك بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فليب 256 جيجابايت، بسعر 3999 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت

تعرفوا معنا في النقاط القادمة على عروض جوالات شاومي التي تندرج في الفئة السعرية المتوسطة للجوالات، وإلى جانب ذلك تتمتع بامكانيات عالية وخامات متينة تتحمل، ومن بين الجوالات ذات الأسعار المخفضة في لولو ماركت جوال شاومي 11T الجيل الخامس، يأتي مزود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية 108+8+5 ميجا بيكسل، ومعالج MediaTek، وهناك عرض حصري من لولو هايبر على هاتف شاومي ريدمي 10 بسعر خاص وإليكم التفاصيل: