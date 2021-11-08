نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجمعة البيضاء من هايبر بنده وتخفيضات 50% على الشاشات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجمعة البيضاء من هايبر بنده وتخفيضات 50% على الشاشات والأجهزة الكهربائية، يقدم هايبر بنده في الفترة الحالية عدة عروض لا تصدق ضمن عروض الجمعة البيضاء المُقامة الآن، والتي تستمر للأيام المقبلة من شهر نوفمبر الجاري، لذا إذا كنت تبحث عن فرصة لشراء أحد الأجهزة المنزلية أو تغيير الأجهزة المُعطلة لديك، فإن الفترة الحالية من موسم التخفيضات في Hyper Panda بالتأكيد هي التوقيت المناسب؛ وذلك نظراً لتوافر عروض وتخفيضات بنصف الثمن وأكثر على الشاشات وبقية الاجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ.

عروض الجمعة البيضاء هايبر بنده

توفرت اليوم عروض مميزة وغير تقليدية على الخلاطات الكهربائية، فعلى سبيل المثال بلغ سعر عصارة الفواكة كولين 79 ريال فقط وكليكون بسعر 99 ريال، وعصارة فواكة جيباز بسعر 225 ريال. ويتوفر الخلاط الكهربائي باز بسعر 149 ريال وخلاط كليكون الكهربائي بسعر 89 ريال فقط، يتوفر كذلك خلاط جيباز بسعر 79 ريال وخلاط فليبس بسعر 169 ريال. ويتوفر ضمن عروض هايبر بنده تخفيضات بنصف الثمن على عدة أدوات منها الهاند بليندر من النوع كليكون ليصبح بسعر 99 ريال، وتتوفر كذلك عجانة كولين بسعر 459 ريال، وتتوفر مجموعة محضر الطعام مع عصارة الفواكة والخلاط من كولين 6 وظائف في جهاز واحد بسعر 295 ريال.

تخفيضات على المكانس والمراوح

تتوفر تخفيضات مميزة كذلك على المقلاة الكهربائية حيث تتوفر مقلاة كليكون بسعر 299 ريال وETC بسعر 229 ريال، وتتوفر مقلاة جيباز بسعر 349 ريال و بلسون بسعر 549 ريال. وتتضمن عروض هايبر بنده المكنسة الكهربائية كولين لتصبح بسعر 199 ريال ومكنسة كهربائية جيباز بسعر 299 ريال. تتوفر عروض خاصة على المراوح كذلك حيث تتوفر مروحة كليكون بسعر 69 ريال فقط، وتتوفر مبردات الهواء منها مبرد الهواء كليكون بسعر 199 ريال والحجم الأكبر من كليكون وجيباز بسعر 299 ريال.

عروض هايبر بنده على الشاشات

تتوفر عروض مذهلة على الشاشات حيث تتوفر شاشة دورا بسعر 799 ريال فقط بدلاً من 999 ريال تخفيض يتجاوز 20%، وتتوفر شاشة تليفزيون سامسونج بسعر 1299 ريال بدلاً من 1642 ريال وتخفيض يتجاوز 22%، وتتوفر شاشة توشيبا 32 بوصة بسعر 899 ريال، كما تتوفر شاشة تليفزيون انديكس بسعر 899 ريال 40 بوصة بدلاً من 1099 ريال، تتوفر شاشة smart ETC بسعر 1799 ريال حجم 55 بوصة، وتتوفر شاشة ريتاشي 55 بوصة بسعر 1299 ريال، وتتوفر شاشة انفكس 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال، وتتوفر شاشة سكاي ورث 42 بوصة بسعر 1399 ريال فقط.

توفر كذلك عرض رائع على شاشة توشيبا 50 بوصة بسعر 2499 ريال بدلاً من 2699 ريال، وتتوفر شاشة ألتو بسعر 2399 ريال 55 بوصة، وسكاي ورث 85 بوصة سمارت بسعر 2199 ريال بدلاً من 2299 ريال، وتتوفر شاشة توشيبا 65 بوصة سعر 2899 ريال بدلاً من 3099 ريال، وتتوفر شاشة سامسونج 40 بوصة بسعر 1299 ريال، و تتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية شاشة توشيبا 42 بوصة بسعر 1799 ريال.