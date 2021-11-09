نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “خصم” عروض اكسترا لشهر نوفمبر 2021 أقوى الخصومات التي تصل إلى 30% بمناسبة Black Friday في المقال التالي
عروض اكسترا، العروض تأتي من اكسترا أقوى الخصومات لفترة محدودة خلال البلاك فرايداي، تقدم جميع فروع اكسترا في المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من الخصومات الجديدة، وإحتفلوا بالجمعة البيضاء بمزيد من الخصومات، أعلنت إكسترا أنها تقدم خصومات إضافية ولا حدود قصوى للعديد من المنتجات الكبيرة والمختلفة والفريدة من نوعها.
عروض اكسترا لشهر نوفمبر 2021
وتقام عروض اكسترا لفترة محدودة، اعتمادًا على الكمية المتوفرة في متاجر وفروع إكسترا أو من خلال المتاجر عبر الإنترنت، يمكنك الطلب فورًا لاستلام طلبك في المنزل، ويوجد العديد من الخصومات اللامحدودة لقسم الكمبيوتر وملحقاته، وتتراوح الخصومات على أجهزة الكمبيوتر المختلفة وكافة ملحقاتها في قسم الكمبيوتر من 10% إلى 40% ويستمر الخصم لقسم الكمبيوتر حتى 30 نوفمبر 2021 فقط، وتتمتع معدات الأمان الذكية أيضًا بخصم يصل إلى 50%، وهو أمر مطلوب الآن في كل أسرة، لأن معلوماتها توفر قدرًا كبيرًا جدًا من الحماية والأمن.
تشمل المنتجات الجديدة التي تقدمها إكسترا الآن المكانس الكهربائية الروبوتية الذكية، والتي يبحث عنها الكثير من الناس الآن، على الرغم من سعره المرتفع، إلا أنه لا يزال يستخدم على نطاق واسع، ومع ذلك نظرًا لسهولة العمل في المنزل أصبح الآن مطلوبًا بشدة من قبل العديد من ربات البيوت، ويمكنك الآن الاستمتاع بها مع رمز خصم إضافي، ويمكنك الآن العثور على جميع العروض الإضافية الجديدة لليوم الوطني السعودي وذلك من خلال موقع اكسترا الرسمي، يقدم الموقع الآن جميع العروض وتفاصيلها، ويمكن طلبها على الفور من الموقع عن طريق اختيار متجر اكسترا في المملكة العربية السعودية في بلدك.
أهم عروض اكسترا
- هواوي ميت بوك دي 14 كور اي5 8 جيجا و14 بوصة خصم 16.67%
- هاتف سامسونج جالكسي إيه 02 ،4 جي ، 32 جيجا لونه ازرق خصم 11.75%.
- سوني تلفزيون 65 بوصة، فائق الوضوح، اندرويد خصم 47.14%.
- جري مكيف جداري، 18400 وحدة تنظيف ذاتي، حار وبارد خصم 31.94%.
- هاتف هوواي نوفا 7 آي، 128 جيجا، أخضر مشرق خصم 33.07%.
- هاتف شاومي بوكو إكس 3برو، 4 جي، 128 جيجا، لونه أزرق، خصم 24.55%.
- هاتف لافا في بلس 6، 4 جي، 32 جيجا، لونه أزرق، خصم 26.75%.
- هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي، 128 جيجا، لونه أزرق، خصم 36.67%.
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