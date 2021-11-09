شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir تخفيضات كبري 40% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات من مختلف ماركات الأجهزة تقدمها لكم شركة جرير للتسويق jarir مع التخفيضات الكبري حتى 40% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، حيث تهتم متاجر السعودية بتقديم أفضل سعر على الأجهزة الذكية، حتى تتمكن من منافسة بعضها البعض وجذب أكبر عدد من العملاء إليها، واليوم نهتم بكل خصومات الإلكترونيات بكل أنواعها في موقع جرير السعودية.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir تخفيضات كبري 40% من مكتبات جرير jarirbookstore

عروض مكتبة جرير وصلت إلى 40% في كل الفروع وعلى موقع جرير الالكتروني كذلك، حيث أن منها الحديث الذي أحدث ضجة كبيرة في الأسواق مخرًا وكذلك الأجهزة التي بالرغم من مرور أكثر من عام على إصدارها إلا أن الإقبال عليها في متاجر السعودية لا يزال يحقق نسب عالية، ونقدم في التالي أكبر الخصومات المطروحة على جوالات جرير والتابلت واللابتوب.

عروض جرير

تجدون في التالي تخفيضات كبرى تصل إلى 30% على أجهزة الجوال من جرير سامسونج samsung مع جوالات هواوي huawei و أيضًا أحدث إصدار من جرير ايفون 13 iphone 13 بأرخص سعر، كما يوجد إمكانية الإستفادة من الخصم مع خدمة تقسيط جرير طبقًا للشروط المقررة.

jarir

أقوى جوالات جرير سامسونج جالاكسي اس 21 بلس samsung galaxy s21 plus بسعة كبيرة 256 جيجا بايت، باللون الفضي البلاتنيوم، بسعر 3499 ريال سعودي، بدلًا من 4199 ريال سعودي، مع خصم 17% بتوفير 700 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسينوت 10 بلس منتج مجدد درجة أ، بسعة كبيرة 256 جيجا بايت، بسعر 3722 ريال سعودي، بدلًا من 3497 ريال سعودي، مع خصم 15% بتوفير 657 ريال سعودي.

مكتبات جرير

متاح العديد من أجهزة جرير لابتوب بسعر مخفض حتى 40%، والتي تضم الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمول من ماركات كبيرة وشهيرة في مجال التكنولوجيا، مثل لابتوب ابل ماك بوك برو ، و لينوفو lenovo ، و ديل dell ، مع اسوس، وريزر بليد، وآسر، والأسعار بعض الخصم نعرضها لكم على النحو التالي.

عروض مكتبة جرير

لابتوب جرير للألعاب ديل ايلين وير ام 15 ار 6، بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعر خاص في المتاجر 8799 ريال سعودي.

جرير لاب توب اسوس روج ستريكس جي 15، بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعرمميز في كل الفروع 7499 ريال سعودي.

جرير ابل ماك بوك برو 16 ام 1، ريتينة اكس دي ار، بشاشة مقاس 16.2 بوصةـ شريحة ام 1، بسعر حصري 11799 ريال سعودي.

جرير

أجهزة جرير ايباد تعد من أجود أنواع الكمبيوتر اللوحي، هذا بجانب أجهزة التابلت من هواوي والكاتيل، وتي سي، حيث تضم تقنيات عالية نتيجة لتنافس الشركات فيما بينها، وتتيح لكم جرير اون لاين فرصة شراء تابلت حديث بخصم يصل إلى 16%، والأسعار كما يلي.

تقدم لكم جرير جوالات حديثة ومتجددة وفقًا لأحدث الإصدارات التي تصدر في المملكة العربية السعودية، وقدمنا لكم اليوم أسعارها بخصم كبير، كما عرضنا لكم أسعار أجهزة لاب توب جرير والتابلت، فتابعونا ليصلكم كل جديد من موقعنا.