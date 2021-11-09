شوف أقوى عروض لولو Lulu بجميع فروع المملكة العربية السعودية بخصم 50% على جميع المنتجات حتى نفاذ الكميات

يعد ماركت لولو من أكبر وأهم الهايبر ماركتات الموجودة في الدول العربية، حيث يقدم أفضل المنتجات من حيث الجودة والسعر، وسوف نقدم لكم اليوم أحدث عروض لولو ماركت الأسبوعية على جميع المنتجات الغذائية من: لحوم لولو، وأسماك طازجة مختلفة الأنواع والأسعار، وعلى المأكولات المحفوظة، كما سنعرض لكم بالتفصيل ضمن مهرجات التوت جميع أسعار التوت البري المستورد من الدرجة الأولى، كما تجدون بالفروع أيضاً تخفيضات خاصة على أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بأنواعهم، وعلى أسعار الزيوت بأنواعهم، والأرز وجميع أنواع المأكولات الأخرى.

عروض لولو ماركت Lulu الأسبوعية على اللحوم والأسماك بأنواعهم

من داخل فروع لولو ماركت Lulu market بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم أقوى العروض الأسبوعية على أنواع اللحوم والأسماك المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر السمك السالمون النرويجي الكامل المنظف بالكيلو، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر سمك الباراموندي للكيلو، وغيره على سعر الروبيان المستزرع الطازج، كما يتوفر بالفروع عرض مميز على سعر شرائح سمك الكنعد الكبير.

عروض لولو ماركت من اليوم وحتى نفاذ الكميات

نستكمل معكم باقي الخصومات المميزة من لولو ماركت بفروعه بمدن المملكة، ومنها: عرض خاص على سعر السمك الهامور الأبيض، وعلى سعر اللحم الحاشي الطازج بالعظم، وغيره على سعر الدجاج الطازج من التنمية، وكذلك الخصم المميز منهم على سعر اللحم البقري المخلى بدون عظم، كما يتوفر بالماركت عرض آخر على سعر اللحم النعيمي اللامب بالعظم، وخصومات أخرى على أسعار خزين المنزل، ومنه: خصم مميز على سعر مسحوق الغسيل من برسيل باور جل للغسالات العادية والأوتوماتيك بالحجم اللإقتصادي، كما بالماركت خصم آخر على سعر زيت جوز الهند بأنواعه، وعلى زيوت دوار الشمس وزيت الزيتون، وخصومات أخرى على جميع أنواع الأرز.

تخفيضات خاصة من هايبر لولو Hyper Lulu لفترة محدودة

نقدم لكم أيضاً خصومات اليوم من لولو ماركت على أسعار التوت بأنواعه وعلى سعر البطاطس المحلية الطازجة، وأيضاً يوجد خصم على سعر البصل الأحمر الطازج بالكيلو، كما يتوفر لديهم أيضاً خصم مميز على سعر دجاج الإنتاج المجمد بأنواعه.