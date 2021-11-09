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تحتاج الأواني إلي جهد كبير أثناء عملية التنظيف من الأمهات ولا شك أن تنظيف الأواني وأعراض المطبخ يتم تنظيفها بشكل يومي، ويعتبر تنظيف الأطباق والأشياء الخفيفة وما شابه سهلة التنظيف ولكن تكمن صعوبة التنظيف في الأواني التي تحمل الكثير من الدهون وتراكم الزيوت مثل مقلاة الزيت التي تتراكم عليها الدهون التي تتحول إلي اللون الأسود بإستمرار نتيجة كثرة الاستعمال فهي من أكثر الأواني في المطبخ التي يتم استعمالها بشكل يومي، ويسبب تراكم الدهون باللون الاسود المظهر الغير لائق وكذلك تصبح الأواني عرضة لتكوين الجراثيم والتلوث لذلك تبحث الأمهات باستمرار عن طرق لتنظيف المقلاة بشكل سريع دون بذل الجهد والوقت في التنظيف وللتعرف على طريقة التنظيف يمكنك متابعه هذا المقال. خطوات تنظيف المقلاة من الدهون في المنزل المكونات المستخدمة: ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الحامض.

كمية من الماء الفاتر.

قشر الليمون الخاص بالعصير.

ملعقة كبيرة من كربونات الصودا أو استبدالها بملح الليمون.

ملعقه كبيره من بودرة الكركدية. طريقة التحضير: إذا كنت ترغب في تنظيف المقلاة من الدهون السوداء يجب عليك إتباع تلك الخطوات وتحضير إناء واسع وملئ الإناء بالماء ونترك الماء على النار حتى يغلى ثم نقوم بإضافة باقي المكونات من كربونات الصودا وبودرة الكركدية وقشر الليمون وكذلك عصير الليمون. نترك الخليط على النار بضع دقائق حتى يندمج سوياً. بعد مرور خمس دقائق على الأقل نقوم بوضع المقلاة المراد تنظيفها في الماء المغلي بعناية وحذر ونتركها مدة لا تقل عن ربع ساعه حتى تتفاعل المكونات مع الدهون. بعد خروج المقلاة من الماء المغلي والمكونات نقوم بازاله القشور السوداء بإستخدام ملعقة معدنية بسهولة. لا يتم إزالة الدهون السوداء منذ المرة الاولى لذلك بعد الإنتهاء من إزالة القشور السطحية نقوم بوضع المقلاة فى الماء المغلى والخليط مرة أخرى. في المرة الثانية سوف تخرج المقلاة نظيفة ولامعه ولا تحتاج لوضعها مرة أخرى في الماء المغلي، بعد ذلك يتم غسلها بالطريقة التقليدية بالصابون. نترك المقلاة حتى تصبح جافة وبعد ذلك يمكن استخدامها مرة أخرى لامعة ونظيفة. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة سحرية مبهرة لتنظيف المقلاة من الدهون بمكونات بسيطة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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