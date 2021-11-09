شوف أحدث وأقوى عروض جرير الأسبوعية Garir offers من اليوم وحتى نفاذ الكميات بجميع الفروع

بأقوى الخصومات تعود لكم مكتبات جرير بجميع فروعها على كافة أنواع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الحديثة، والتي تضمن تشكيلة كبيرة مت أحجث أنواع الجوالات، والشاشات السمارت، وشاشات الألعاب، والساوند بار، كما يتوفر بالمكتبات خصومات عديدة على أنواع عديدة من الإلكترونيات، حيث تعد مكتبات جرير واحدة من أكبر المكتبات الموجودة في الوطن العربي المنتشرة فروعها بعدة دول، كما تقدم المكتبات كل ما يخص الأدوات المدرسية، والمكتبية، والفنية، وغيرها من السلع الذكية المواكبة للعصر.

عروض جرير الأسبوعية Garir offers Ksa بجميع الفروع

نقدم لكم اليوم أقوى الخصومات المميزة من مكتبات جرير بجميع فروعها بمدن المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر تلفيزيون Tcl تي سي إل ٥٠ بوصة بدقة 4K ultra HDled، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر شاشة الألعاب المميزة من بينكيو ٣١،٥ بوصة 4K الترا اتش دي إل إي دي، كما تجدون بالفروع عرض خاص على سعر ايباد آبل apple 2020 ايباد برو ١٢،٩ الكمبيوتر اللوحي بدعم من شبكة الجيل الرابع.

خصومات خاصة من مكتبات جرير على قطع مختارة لفترة محدودة

عروض جرير الأسبوعية وخصومات مميزة نستكمل تقديمها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني، ومنها: عرض خاص على سعر سامسونج جالكسي اس 21 سعة 256 جيجابايت باللون الفانتوم من الجيل الرابع للجوالات، كما يتوفر لديهم خصومات آخرى على أسعار نفس الهاتف من شركة سامسونج بألوان أخرى مميزة بسعة 256، 128، 512 جيجابايت، ورامات 8جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر شاشة الألعاب من بينكيو زوي بشاشة 27 بوصة إل إي دي دقة 1080 بيكسل.

تخفيضات مميزة من مكتبات جرير من اليوم وحتى نفاذ الكميات

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي تخفيضات جرير المميزة على الأجهزة الإلكترونية بأنواعها، ومنها: عرض مميز على سعر شاشة تي سي إل ٧٠ بوصة بدقة 4K HDLEd، كما يتوفر بالمكتبات خصومات خاصة على سعر هاتف سامسونج Sumsung galaxy S21 بسعة 128 جيجابايت وبدقة 4K، وخصم آخر منهم على سعر ال جي الساوند بار مع مضخم الصوت والبلوتوث باللونين الفضي والأسود، وغيرها العديد من الخصومات الأخرى.