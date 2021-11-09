شوف كارفور عروض قوية بلا توقف علي الإلكترونيات من الآن وحتي 23 نوفمبر

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كارفور عروض قوية بلا توقف. يستمر كارفور هايبر ماركت في تنزيل أقوي العروض والخصومات علي كافة المنتجات. تنتشر فروع كارفور في محافظات المملكة العربية السعودية. ويسعى دائما لتقديم الخصومات علي كافة منتجاته التي تناسب كل بيت أو مكتب أو شركة. ولا ينسي عروض الإلكترونيات من كارفور التي ينتظرها الجميع فدائما يقدم عروض مذهلة علي الإلكترونيات. فدعونا نعرض لكم مجلة العروض من كارفور. خصومات أكثر من 50% مقدمة من لولو هايبر السعودية. كارفور عروض قوية بلا توقف علي الإلكترونيات يقدم كارفور هايبر ماركت عروض علي شاشات التلفزيون: شاشة سامسونج 65 بوصة بسعر 4599 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال سعودي.

سامسونج تلفزيون 70 بوصة بسعر 4299 ريال سعودي بدلا من 6999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 64 بوصة بسعر 3799 ريال سعودي. بدلا من 5499 ريال سعودي.

باناسونيك تلفزيون 55 بوصة بسعر 2299 ريال سعودي بدلا من 1610 ريال سعودي.

تلفزيون باناسونيك 75 بوصة بسعر 4999 ريال سعودي بدلا من 2540 ريال سعودي.

باناسونيك تلفزيون 55 بوصة بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 6825 ريال سعودي.

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