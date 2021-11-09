شوف عروض لولو ماركت فرصة لربح مليون ريال قسائم شرائية من لولو هايبر ماركت lulu hypermarket

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يقدم لولو ماركت فرصة رائعة لكافة المتسوقين بجميع فروعه داخل المملكة العربية السعودية فرصة لربح قسائم شراء بقيمة مليون ريال. وذلك إحتفاءً بالذكرى الثانية عشر لإنشاء lulu hypermarket وقد حملت عروض هذا الأسبوع عنوان مهرجان السوبر. يحتوي بروشور العروض على مئات الأصناف بخصومات كبيرة. وتتنوع البضائع المعروضة ما بين السلع الغذائية والأغذية والمعلبة فضلاً عن الأجهزة الكهربية والجوالات ومنتجات العناية الشخصية للكبار والصغار. وغير ذلك من السلع التي يمكنكم إيجادها داخل لولو هايبر ماركت. عروض لولو ماركت فرصة لربح مليون ريال قسائم شرائية من لولو هايبر ماركت اشتري جهاز ديل مكتبي انسبيرون كور اي 5 الكل في واحد مقابل 3599 ريال بدلاً من 4399 ريال ووفر 800 ريال.

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