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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات في البلاك فرايداي في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، سوق العثيم يعتبر من إحدى الأسواق التي يقدم العروض الكبيرة وكذلك الخصومات المذهلة على العديد من المستحضرات والمنتجات الغذائية، وأيضًا يقوم السوق بتقديم العروض على الأجهزة الإلكترونية وكذلك المنزلية وغيرها التي يريد الكثير من المواطنين السعوديين معرفة هذه العروض من أجل الحصول على كافة منتجاتهم.
عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم المتواجد في المملكة العربية السعودية مستمرًا في قيامه بعمل أقوى العروض وكذلك أكبر الخصومات خلال الشهر الجاري، كما يتواجد أيضًا في هايبر العثيم الكثير من المستلزمات والمستحضرات التي تقوم باستهلاكها العديد من الأعمار من منتجات دراسية وغير ذلك.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على سعر مائتي كيس من الشاي الليبتون يكون 18.95 بدلًا من 39.25 ريال سعودي.
- خصومات العثيم سعر الكيس من القهوة نوعها علي كافيه 20 جرام يكون 19.95 بدلًا من 33 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم 10 كيلو جرام من السكر نوعه أبو فهد يكون بسعر 27.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.
- 800 مل من صابون الصحون الصحي الفيري بلس مع الليمون يكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 700 مل من شامبو صانسيلك للتجديد الفوري يكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.
- بسكويت الشاي من النوع ميموريز مقدار 12 * 80 جرام يكون بسعر 10.75 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الشمام الأصفر يكون بسعر 2.95 بدلًا من 5.90 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من البرتقال العصير يكون 3.45 بدلًا من 4.75 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأرز المصري نوعه جرين فارمز يكون بسعر 27.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 500 مل من زيت الزيتون نوعه الجوف يكون بسعر 15.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
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