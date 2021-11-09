شوف أقوى عروض لولو هايبر على مختلف الأجهزة بمناسبة الذكرى السنوية ال 12 تحت شعار سوبر مهرجان 2021 لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر تقدم أقوى العروض الكبرى على الأجهزة بخصومات هائلة تحت شعار سوبر مهرجان 2021. كما تحتفل متاجر وفروع لولو بالذكرى السنوية ال 12 على مرور افتتاح متاجر لولو هايبر المختلفة. كما أنه بمناسبة هذه الذكرى تقدم فرصة الفوز بمليون ريال قسائم شرائية.

أقوى عروض لولو هايبر على الأجهزة الإلكترونية بخصومات هائلة

تقدم لولو هايبر كبرى العروض والخصومات على مختلف الأجهزة الإلكترونية، كالهواتف الذكية وأجهزة الأيفون، والشاشات الإلكترونية تحت شعار سوبر مهرجان 2021.

احصل على خصم 200 ريال على سامسونج جالاكسي تاب إس 7 إف إي، بشاشة مقاسها 12.4 بوصة، وشبكة 5G. كما يحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية مساحتها 64 جيجا بايت. بالإضافة لكاميرات دقتها عالية، الكاميرا الأمامية دقتها 5 ميجا بايت. والكاميرا الخلفية 8 ميجا بايت. بسعر 2199 ريال بدلاً من 2399 ريال سعودي.

خصم 110 ريال على سامسونج جالكسي أية 52 أس الجهاز من الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، تعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وبطارية سعتها 4500 مللي أمبير. بالإضافة لذاكرة تخزين داخلي سعتها 128 جيجا بايت، وامات سعتها 8 جيجا بايت. بسعر 1549 ريال بدلاً من 1659 ريال سعودي. كما تقدم قسيمة شراء هدية على الهاتف قيمتها 50 ريال سعودي.

احصل على كبرى الخصومات 4000 ريال على سكاي وورث شاشة أندرويد، تلفزيون ذكي، تعمل بنظام التشغيل أندرويد 10. كما أنها مدعمة بشاشة عرض حجمها 86 بوصة، ومدعم الجهاز بخدمة الواي فاي، ومنفذ يو إس بي. بسعر 6999 ريال بدلاً من 10999 ريال سعودي.

LULU Hyper Markets Offers على الأجهزة المنزلية

خصم 200 ريال على رافيللي طقم أواني طهي جرانيت، الطقم مكون من 10 قطع، بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

احصل على خصم 150 ريال على طقم أواني طهي غير لاصق بريستيج، إنتاج تايلاندي، مكون من 10 قطع. بسعر 279 ريال بدلاً من 429 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر على الأجهزة الكهربائية