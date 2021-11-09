نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة فودافون والوحدات المتبقية بعد كل مكالمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة فودافون فقد تعد شركة فودافون من الشركات الأولى التي استطاعت أن توفر الكثير من الخدمات ومن بين تلك الخدمات معرفة الرصيد المستخدم فور الانتهاء من المكالمة ومن خلال الأكواد المعلم عنها من قبل الشركة حيث يكتب العميل الكود ويضغط على زر اتصال فتصله الرسالة فورًا.

خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة فودافون

تقوم شركة فودافون بتوفير الكثير من الأكواد الموضحة لخدمات عديدة ومنها خدمة معرفة الرصيد فور انتهاء المكالمة، لكي توضح ما إذا كنت في حاجة للشحن أم لا، ومنها خدمات مقابل مادي ومنها مجاني:

يستخدم العميل كود *9001# وتلك الخدمة مجانًا.

بعد الانتهاء من المكالمة تكون التكلفة قرش واحد.

يوجد اشتراك شهري لمعرفة الرصيد بعد الانتهاء من المكالمة وتقدر بجنيه واحد فقط.

الخدمة تكلفتها لعملاء فليكس 2 جنيه.

كما يوجد طريقة أخرى من الممكن أن يستخدمها العميل لمعرفة الرصيد بعد الانتهاء من المكالمة، وذلك الكود هو *322#.

هذه الخدمة تقدر بنحو 50 قرش.

معرفة الرصيد بعد مكالمة فودافون

في حال كان العميل من عملاء الكارت أو فليكس فسوف تظهر لك رسالة توضح الرصيد الباقي أو عدد الفليكسات المتبقي بعد إجراء المكالمة.

يمكن معرفة الرصيد الباقي لك عن طريق تحميل تطبيق أنا فودافون وتسجيل الدخول وإنشاء حساب بالرقم الخاص بك.

يوجد أيضًا خدمة الرسالة الصوتية التي من خلالها تستطيع معرفة الرصيد الباقي لديك.

يطلب العميل رقم 868 ويتواصل معك مسئول من خدمة العملاء ليوضح لك الرصيد الباقي والمستخدم.

خدمة المكالمة الصوتية تقرر بنحو 19 قرشًا فقط.

الاشتراك الشهري في الخدمة الصوتية الذي يوضح الرصيد يقدر بنحو 5 جنيه شهريًا.

خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة لفودافون

شركة فودافون تتيح أكثر من طريقة لمعرفة الرصيد المتبقي بعد إجراء المكالمة ومعرفة كم متبقي في الباقة الخاصة بك:

لمعرفة الرصيد المتبقي قم باستخدام كود *868*1# وسوف تصلك رسالة توضح الرصيد الباقي لديك.

كما يمكن طلب كود *60# تمكن العميل من معرفة الرصيد الخاص بالباقة لديك.

في حال كان العميل مشتركًا في باقة الإنترنت فقد يمكن معرفة الرصيد الباقي لباقة الإنترنت بكود *2000# والانتقال للخيارات ونختار رقم 4.

إلغاء خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة فودافون

بعض العملاء يروا أن خدمة معرفة الرصيد لابد أن تحتاج لوجود رصيد إضافي لكي يتمكن من الإلغاء للخدمة.

يتمكن العميل بإلغاء الخدمة من خلال الكود *9000#.

ومن بين الأكواد التي تمكن العميل من إلغاء الاشتراك في الخدمة لمعرفة الرصيد.

في حال كان العميل مشتركًا في الاشتراكات الشهرية فيمكن أن يلغي الخدمة من خلال طلب الكود *9009*0#.

لو كان من مشتركي الخدمة اليومية الذي يخصم فيها قرش واحد يستخدم كود الإلغاء *9000#.

الخدمات جميعها مجانًا.

خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة فودافون الشهرية

شركة فودافون تقدم المزيد من الخدمات لعملائها لكي تسهل عملية الاشتراك وتوفر أكواد من خلال المواقع الخاصة ومن بين تلك الخدمات خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة.

يمكن الاشتراك في الخدمة من خلال كود الاشتراك وهو *9009#.

السعر المقرر لعملاء فودافون هو جنيه واحد مصري.

سعر الخدمة المقرر لعملاء فودافون فليكس هو 2 جنيه شهري.

الاشتراك في خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة فودافون

توفر شركة فودافون لعملائها خدمة الاشتراك لكي يتمكن من معرفة الرصيد بما يتوافق مع احتياج كل عميل:

لخدمة معرفة الرصيد يوميًا قم بطلب كود *9001#.

السعر المحدد للخدمة هو قرش واحد.

سوف تصلك رسالة فور الانتهاء من كل مكالمة.

معرفة الوحدات المتبقية بعد كل مكالمة

نظام فودافون فليكس يعد من أشهر الأنظمة المستخدمة لمعظم عملاء فودافون، فقد تتيح الخدمة إمكانية التحكم في الفليكسات كدقائق وميجابيتس ورسائل، وتضم فودافون النظام على عدد من العملاء فتقدم لهم عروض على فليكس.