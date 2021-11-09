- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 70% علة هذه المنتجات مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون المقر الخاص بشركة بنده الأساسي يتم تواجده بالمملكة العربية السعودية، كما أن الشركة تعد من الشركات التي تختص بمجال التجزئة، حيث أنها أيضًا تعد من إحدى المتاجر التي تختص في البيع عن طريق التجزئة الأساسية التي يتم تواجدها في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من أكبر السلاسل في المتاجر.
عروض بنده الأسبوعية خصومات البلاك فرايداي تصل ل 60% ألحق التخفيضات
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون حريصًا للغاية على أن يقوم بعمل الخصومات المذهلة والعروض القوية، حيث أن الهايبر يعمل على تقديم هذه العروض أما أن تكون كل أسبوع أو عروضًا كل يوم، كما أنه نحو كل عام يأتي إلى هايبر بنده مائة وعشرون ألف زبون تقريبًا، ويتم توافر حوالي أربعة مراكز متخصصة في التوزيعات الأساسية بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات بنده الأخيرة
- تنزيلات بنده على مقدار كيلو جرام من الجبن البيضاء البقرات الثلاث تكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم جبن القريش من النوع جرين لاند مقدار كيلو جرام 23.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده جبن العكاوي البلدي من النوع خير الجياد مقدار كيلو جرام يكون بسعر 29.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده سعر فرشاة الأسنان الفحم الطبيعي الناعمة من النوع سيجنال يكون 19.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من فرشاة الأسنان من النوع سنسوداين سعرها يكون 24.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- 400 مل من شامبو نوعه كلير يكون بسعر 14.95 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.
- 3 قطع من ماكينة حلاقة الجسم من النوع جيليت يكون سعرها 4.50 بدلًا من7.95 ريال سعودي.
- 500 مل من جيل الاستحمام نوعه نيفيا يكون بسعر 19.95 بدلًا من 33.50 ريال سعودي.
- 700 مل من شامبو نوعه صانسيلك يكون بسعر 15.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 70% علة هذه المنتجات مهرجان تحطيم الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.