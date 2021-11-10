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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم للجوالات وأدوات المطبخ حتي 16 نوفمبر 2021 في المقال التالي
عروض أسواق العثيم للجوالات، يتابع الكثير من الناس أحدث عروض الجوالات التي تقدمها مختلف الأسواق لمعرفة كل ماهو جديد من حيث الإصدارات المتوفرة والعروض المقدمة وتعد عروض العثيم الأسبوعية هي من ضمن الخصومات التي ينتظرها كافة العملاء ومنها خصومات الجوالات ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أحدث ما تقدمه تلك الأسواق من خصومات للجوالات وأدوات المطبخ وسوف تستمر تلك العروض من اليوم حتي يوم الثلاثاء الموافق 16 من نوفمبر 2021.
عروض أسواق العثيم للجوالات حتي 16 نوفمبر 2021
- يحب الكثير من مستخدمي الجوالات شراء جوالات أيفون لما تحتويه من مميزات عديدة وفي العروض يتوفر جوال أيفون 13 256 جيجا بسعر 3949 ريال سعودي.
- ومن هواتف سامسونج المتوفرة جوال سامسونج اي 52 الجديد بسعر 1545 ريال سعودي وجوال سامسونج اي 22 بسعر 729 ريال سعودي.
- جوال تكنو ك اي بسعر 299 ريال سعودي وجوال اي تي ال 64 جيجا بسعر 399 ريال سعودي.
كما توفر أسواق العثيم في عروضها شاشة اورال ال دي اي سمارت 55 وسمارت 58 وشاشة امبيكس سمارت 40 وشاشة امبيكس سمارت 50 وشاشة جيباس ال اي دي سمارت 32.
عروض أدوات المطبخ
هناك العديد من أدوات المطبخ واحتياجات المنزل التي توفرها أسواق عبد الله العثيم في عروضها وجاء منها التالي:
- بسعر 299 ريال سعودي فقط احصل على مقلاة بطاطس جولوكس 8.2 لتر وقلاية السيف صحية 9 لتر بسعر 369 ريال سعودي.
- وميكرويف هومر كهربائي 20 لتر مقدم بسعر 219 ريال سعودي.
- احصل على خلاط كينود مع 2 مطحنة بسعر 159 ريال سعودي وقطاعة بصل السيف بسعر 49 ريال سعودي ومحضر طعام اي تي سي متعدد بسعر 179 ريال سعودي.
- مقلاة كيتشنجر جرانيت عدد 2 حبة بسعر 47.95 ريال سعودي.
- حافظة طعام أميز عدد 3 حبة بسعر 40 ريال سعودي وقدر ضغط بلاكستون وقدر هوم أوي بغطاء.
- طقم قدور رويال فورد عدد 8 حبة بسعر 119 ريال سعودي وطقم قدور سويت هوم غير لاصق عدد 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي.
وبهذا القدر نكون قد قدمنا لكم آخر العروض الأسبوعية المقدمة في المملكة العربية السعودية للجوالات وأدوات واحتياجات المنزل المختلفة وسوف تستمر تلك التخفيضات المقدمة حتي يوم الثلاثاء المقبل.
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