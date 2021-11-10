نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للتجهيزات المنزلية وكيفية الاشتراك في مسابقة العثيم للفوز بآلاف الجوائز othaim في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية على التجهيزات المنزلية هذا الأسبوع تعتبر الأكثر تميزاً. حيث تحتفل أسواق العثيم بمرور خمس وستين عاماً على إنشاء العثيم مول التي تكونت عام 1956 م. وقد أطلقت المجموعة مسابقات كبيرة تحتوي على آلاف الجوائز فمن بين الجوائز المتاحة 65 بطاقة اكتساب بقيمة خمسة آلاف ريال لمدة سنة كاملة. كذلك سحب على 65 جوال أيفون وتسري العروض من يوم الأربعاء 10 نوفمبر حتى يوم الثلاثاء 16 نوفمبر. عروض العثيم للتجهيزات المنزلية هذا الأسبوع احصل على طقم قدور رويال فورد ٨ حبة مقابل ١١٩ ريال سعودي فقط.

قدر هوم أواي بغطاء مقاس ٢٤ سم بسعر ٥٤ ريال ومقاس ٢٦ سم بسعر ٥٩ ريال بينما مقاس ٢٨ سم بسعر ٦٤ ريال أما مقاس ٣٠ سم بسعر ٧٠ ريال.

طقم قدور سويت هوم غير لاصق مكون من ١٠ قطع مقابل ١٥٩ ريال.

طقم قدور نيو فلون عبارة عن ١٢ حبة سعر الطقم كاملا ٢٧٥ ريال.

حافظة طعام أميز ثلاث حبات سعر الواحدة ٤٠ ريال سعودي.

مقلاة نيوفلون ٢٦ + ٢٤ سم سعر الطقم ٣٥ ريال. صينية فرن لوك لوك مستطيلة سعر الحبة سعة ٢ لتر ١٤.٩٥ ريال بينما الصنية سعة ٣ لترات بسعر ١٨.٩٥ ريال.

منقل شواء كبير بسعر ٣٧.٩٥ ريال. Othaim mall offers اشتري قدر ضغط إمجوي الكهربي سعة ٦ لترات مقابل ١٩٩ ريال للحبة.

ميكرويف هونر سعة ٢٠ لتر بسعر ٢١٩ ريال سعودي للحبة. يمكنك استخدامه في تسخين الأطعمة المختلفة خلال دقائق معدودة كما أن المنتج ذو كفاءة عالية لفك المجمدات بسرعة. مقلاة بطاطس جولوكس ٨.٢ لتر سعر الحبة ٢٩٩ ريال فقط.

مقلاة كيتشنجر جرانيت طقم مكون من ٢ حبة بسعر ٤٧.٩٥ للحبة. عروض العثيم مول othaim mall أبل أيفون ١٣ سعة ٢٥٦ جيجا سعر الهاتف ٣٩٤٩ ريال فقط.

جوال سامسونج أي ٥٢ سعر الحبة ١٥٤٥ ريال.

هاتف سامسونج أي ٢٣ بسعر ٧٢٩ ريال.

احصل على جوال تكنو ك اي ٥ مقابل ٢٩٩ ريال سعودي فقط.

اشتري جوال أي تي اي ال ٦٤ جيجا بسعر ٣٩٩ ريال. شروط الاشتراك في مسابقة العثيم كي تتمكن من الاشتراك في هذه المسابقة يتوجب عليك فعل الآتي: عليك القيام بتحميل تطبيق اكتساب على جوالك ثم الإجابة على الأسئلة والمشاركة في المسابقة.

مدة سريان المسابقة من تاريخ ١٠ نوفمبر وتستمر حتى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١.

يتم إجراء السحب إلكترونيا من خلال الغرفة التجارية بالرياض في التواريخ المحددة في العثيم مول الحريص بالرياض.

لا يسمح لمنسوبي شركة عبد الله العثيم وذويهم الاشتراك بالمسابقة.

يتحمل الفائز بالسيارة كهدية رسوم نقل الملكية والتأمين.

لا يحق لأي من الفائزين استبدال جوائزهم نقدا. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم للتجهيزات المنزلية وكيفية الاشتراك في مسابقة العثيم للفوز بآلاف الجوائز othaim - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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