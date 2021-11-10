تعرف على صاحب مطعم البيك في مدينة جدة

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تعرف على صاحب مطعم البيك، أصبحت مطاعم البيك من أشهر المطاعم ليست فقط على مستوى المملكة العربية السعودية، ولكن على مستوى دول الخليج عامة باعتباره أفضل مطاعم الوجبات السريعة، وذلك بفضل مؤسسي المطعم رامي أبو غزالة وإحسان أبو غزالة، حيث يختص المطعم بوجبات الدجاج المقلي والبطاطس المقلية، وقد أطلق عليها بروستد، وتتميز هذه الوجبات بالمذاق الرائع اللذيذ الذي حاز على إعجاب العديد من محبي الوجبات السريعة.
من هو صاحب مطعم البيك
تأسست مطاعم البيك في السبعينات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث قام شكور أبو غزالة بتجديد مستودع لديه ليصبح أول مطعم البيك، ولكن لم يكن يعلم أنه يصبح أشهر مطاعم الوجبات السريعة على الإطلاق، وقد ورثه فيما بعد رامي أبو غزالة وإحسان أبو غزالة، وأصبح من أفضل المطاعم حول العالم وتم افتتاح العديد من الفروع في كافة أنحاء المملكة وغيرها من الدول الخليجية، ويرجع تسمية المطعم بهذا الإسم من أسرة غزالة وهي تعني الباشا في اللغة العثمانية.
ومن الجدير بالذكر أن المهندس رامي أبو غزالة قد ضرب مثلا يحتزى به للشباب الراغبين في البدء من الصفر وتحقيق الذات، حيث كان يقوم بأعمال النظافة وخدمة الزبائن بذاته في بداية الأمر.
أسباب نجاح وشهرة مطعم البيك
هناك العديد من الأسباب التي تكمن وراء شهرة ونجاح مطعم البيك، أهمها:
- يمتلك عملاء مطعم البيك القرار الأول والأخير في مطعم البيك.
- جودة الوجبات المقدمة في المطعم، ومذاقه المميز شيء أساسي في نجاح المطعم.
- يعتمد نجاح المطعم أيضا على فكرة الربح طويل المدى، حيث عمل المطعم على تقديم وجبته بسعر 10 ريال خلال 25 عام على الرغم من ارتفاع الأسعار.
- التفاعل مع الأفراد المقبلين على المطعم، والاستماع إلى آراء جديدة للتطوير من المطعم.
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