منيو و اسعار وجبات كنتاكي الجديدة 2022 

منيو واسعار وجبات كنتاكي الجديدة 2022 يعتبر كنتاكي أو KFC من أشهر سلاسل محلات الوجبات السريعة، والتي تتخصص في الدجاج المقلي، وكان الظهور الأول لسلسلة محلات كنتاكي عام 1930 في ولاية لويفيل، والآن تمتلك ما يقرب من 20 ألف فرع موزعين في 132 بلدة ويأتي كنتاكي في المرتبة الثانية كأكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعه على مستوى العالم، واشتهرت وجبات كنتاكي كأفضل وجبة محببة لجميع الأفراد باختلاف أعمارهم، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم منيو واسعار وجبات كنتاكي الجديدة 2022.

اسعار وجبات كنتاكي 2022

نعرض لكم اسعار وجبات كنتاكي للأفراد:

بوكس الجمبري: يتكون من 7 قطع جمبري، علبة كول سلو صغيرة، باكيت بطاطس صغير، طبق أرز وسط، 2 صوص، بيبسي بسعر 106 جنيه.

كرانشي بوكس: قطعتين دجاج، قطعة ستربس، باكيت بطاطس كبير، سلطة كول سلو، بيبسي بسعر 90 جنيه.

وجبة مايتي تاور: سندوتش بنكهة عادية وأخرى حارة بسعر 78 جنيه.

وجبة مايتي تاور كومبو: سندوتش مايتي تاور، باكيت بطاطس، بيبسي بسعر 92 جنيه.

وجبة مايتي تاور بوكس: ساندوتش مايتي تاور، قطعة دجاج، طبق أرز كبير، علبة كول سلو صغيرة، بيبسي بسعر 110 جنيه.

أسعار وجبات كنتاكي تويستر

وجبة تويستر تشارجر كومبو: سندوتش تويستر تشارجر، باكيت بطاطس، مشروب بسعر 65 جنيه. وجبة تويستر بوكس: ساندوتش تويستر، قطعة دجاج، أرز، سلطة كول سلو، بيبسي بسعر 65 جنيه. وجبة تويستر: سندوتش تويستر، بطاطا، بيبسي بسعر 50 جنيه. وجبة تشارجر بلس: سندوتش تشارجر، طبق ريزو، كول سلو، بيبسي بسعر 89 جنيه.

أسعار وجبات كنتاكي العائلية

وجبة دينج: 21 قطعة دجاج، 5 قطع ستربس، 3 أطباق أرز، بطاطس عائلي، علبة كول سلو كبيرة، لتر بيبسي، 4 قطع خبز، 4 صوص بسعر 448 جنيه.

وجبة دينج 2: 15 قطعة دجاج، 5 قطع ستربس، 3 أطباق أرز، 3 قطع خبز، كول سلو كبير، بطاطس كبير، 4 صوص، لتر بيبسي بسعر 368 جنيه.