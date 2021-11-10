شوف متى تبدأ عروض وتخفيضات الجمعة السوداء بالسعودية؟

عروض وتخفيضات الجمعة السوداء بالسعودية، شهر نوفمبر هو شهر العروض والخصومات في الكثير والكثير من المتاجر العالمية والمحلية الكبيرة والصغيرة، وينتظر الأشخاص عروض الجمعة السوداء والتخفيضات المقدمة بتلك المتاجر والمحلات التجارية الكبرى من أجل شراء المنتجات الراغبين بها ولكن بأسعار أقل بكثير من السعر الحقيقي لها، ويتساءل المواطنين في السعودية عن موعد تخفيضات الجمعة السوداء بالسعودية وما هي المتاجر التي توفر تلك التخفيضات لهذا نقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.

ما هي الجمعة السوداء؟

هي من أهم المناسبات التي ينتظرها الأشخاص ليس في الوطن العربي فقط ولكن في العالم أجمع، فهي تأتي في أخر يوم جمعة بشهر نوفمبر بعد عيد الشكر وتقوم المتاجر وعدد كبير من المتاجرة العالمية الشهيرة بتوفير عروض وخصومات تصل حتى 80% على قيمة المنتج المعروض مما يجعلها من أهم ما ينتظره الأشخاص كل عام، وتكون يوم جمعة حتى تعطي فرصة أكبر لمن يرغب في التسوق ليوم الراحة، والجمعة السوداء هي الجمعة البيضاء ولكن تطلق بعض الدول العربية اسم الجمعة البيضاء بدلًا من السوداء.

موعد تخفيضات الجمعة السوداء 2021

من المفترض أن تبدأ تخفيضات وعروض الجمعة السوداء في السادس والعشرين من شهر نوفمبر بالجمعة الأخيرة من الشهر والموافق الواحد والعشرين من شهر ربيع الثاني، ولكن بعض المتاجر تقدم عروضها بشكل أبكر قبل يوم الجمعة البيضاء حتى تسمح للعملاء بالاستفادة بأكبر قدر من العروض والمنتجات المتاحة، كما أنه من المفترض أن يكون موعد انتهاء تخفيضات الجمعة السوداء بمجرد انتهاء يوم الجمعة ولكن بعض المتاجر تمدها حتى نهاية الشهر أو حتى يومين بعد انتهاء يوم الجمعة لكي تسهل على العملاء التسوق، ولكن الشائع هو بداية عروض الجمعة البيضاء في يوم الجمعة وانتهائها بيوم الجمعة أيضًا.

متاجر مشاركة في الجمعة السوداء

وهذه أشهر المتاجر التي تشارك في مهرجان الجمعة السوداء بالسعودية: