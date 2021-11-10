نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسايت للإلكترونيات بأقل الأسعار وتخفيضات اكسايت السعودية xcite على الأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرة عروض اكسايت للإلكترونيات تحت شعار “نضمن أقل سعر على جميع منتجاتنا”، بتخفيضات سارية على جميع الأجهزة الإلكترونية والجوالات، وخصومات حتى 60% على شاشات التلفزيون، وإلى جانب ذلك متاح لكم خدمة التوصيل والتركيب للمنتجات خلال يومين، وأسعار لا مثيل لها بالنسبة إلى الأجهزة المنزلية، لذا لا تدعوا الفرصة تفوتكم وتعرفوا على عروض اكسايت السعودية xcite حتى 17 نوفمبر 2021.

عروض اكسايت للإلكترونيات

تتضمن عروض اكسايت سماعات ابل اير بودز برو التي تتصل بسهولة مع كافة أجهزة أبل والهواتف الذكية، وتتصف بخاصية الغاء صوت الضجيج لتوفر صوت نقي أكثر ويتميز بدرجة عالية من الوضوح، وننتقل إلى عروض الجوالات ونجد بها جوال سامسونج جالكسي A32 بشبكة 5G ومميزات إضافية مثل كاميرا تصوير الجوال الرباعية الإحترافية، وشاحن متنقل من شاومي هدية مجانية.

ابل اير بودز برو بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 949 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي A32 بسعر 1099 ريال سعودي.

اكسايت ايباد برو

وفر حتى 200 ريال عند شراء ايباد برو اكسايت، بشاشة ذات حجم 11 بوصة، Wifi، وبطارية يُمكنها العمل حتى 10 ساعات ومن ثم تحتاج لشحنها، ومزود بشريحة Apple M1 ذات الأداء السريع، وإليكم سعر ايباد برو:

اكسايت ايباد برو سعة 128 جيجابايت، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3699 ريال سعودي.

اكسايت عروض الشاشات

أقوى التخفيضات على أسعار شاشات التلفزيون يُمكنكم العثور عليها في اكسايت السعودية، فيوجد عرض على شاشة TCL مع خدمة توصيل وتركيب للشاشة مجانًا، مع العلم أن هذه الخدمة متاحة على جميع الشاشات ذات الأحجام الأكبر من 46 بوصة في xcite، بالإضافة إلى كابل HDMI هدية مجانية على الشاشة، وكذلك توجد شاشات من مختلف الماركات العالمية مثل سامسونج، سوني، توشيبا.

شاشة TCL حجم 55 بوصة، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي.

شاشة سوني 65 بوصة بسعر 5499 ريال سعودي بدلًا من 12599 ريال سعودي.

عروض اكسايت للأجهزة المنزلية

تمتعوا بخصم حتى 64% على القلايات الهوائية عند شراؤها من اكسايت، مثل قلاية فيليبس التي لا تحتاج إلى استخدام زيت للقلي، كما تتميز بسعتها الكبيرة، حيث تتسع حتى 800 جرام، ويُمكنكم توفير الوقت والجهد، والإستفادة من خصم حوالي 30% وشراء غسالة الصحون التي تنظفها بكفاءة وتجعل الأطباق لامعة.