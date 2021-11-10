شوف أقوي العروض الأسبوعية من أسواق العثيم بمناسبة عيدها ال 65

تحتفل أسواق عبد الله العثيم السعودي بعيد ميلادها ال 65 منكم وفيكم مع جميع عملائها بجميع الفروع بالمملكة العربية السعودية تقدم هذا الأسبوع أقوي العرض بأسعار مجنونة أشتري قطعة وأحلي على القطعة الأخري مجاناً هذا العرض ساري حتي نفاذ الكمية ومتوفر بالمجلة بجميع الفروع ومتوفر خصومات رائعة متنوعه تبدأ من 20% وحتي 59%.

أقوي العروض الأسبوعية من أسواق العثيم بمناسبة عيدها ال 65

أشترك في المسابقة وأجب عن الأسئلة بأكملها للفوز بالآف الجوائز بملايين الريالات السعودي وتسري المسابقة من يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 حتي يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021 أدخل السحب على جوائز قيمة وهي سيارة فخمة وجوال أيفون، رصيد بقيمة 5 الآف ريال سعودي لمدة سنة كاملة من أكتساب يبدأ هذا العرض أعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 الموافق 5 ربيع الثاني 1443 هـ ولمدة أسبوع كامل أو حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع.

عروض ترويجية وخصومات تبدأ من 20% حتي 59% وشراء بعض المنتجات ببطاقة أكتساب

وفري 41% عند شرائك صابون آومو أوتوماتيك أخضر كيس 7 كيلو سعر الكيس 32.95 ريال سعودي بدلاً 55.95 ويمكن شراءه ببطاقة أكتساب متاح شراء 3 أكياس لكل عميل.

شركة المراعي تقدم للجميع عرض خاص تقدم ربطة جبن المراعي كريم 2 علبة × 500 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال سعودي وفري 37%.

وفري 20% أشتري كرتونة دجاج مجمد برديكس 10 قطع × 1000 جرام يمكن شرائها ببطاقة أكتساب سعر الكرتونة 107.95 ريال سعودي بدلاً من 134.95 ريال سعودي.

متاح لكل عميل شراء 2 حبة من حليب نيدو بودره 2500 جرام سعر العلبة الواحدة 59.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي أحصلي على خصم 31% ويمكن شرائه ببطاقة أكتساب.

أرز الشعلان سيلي بسمتي مزة هندية كيس 10 كيلو متاح لكل عميل شراء 2 كيس وفري 31% سعر الكيس 53.95 ريال سعودي بدلاً 78.50 ريال سعودي.

زيت شمس دوار الشمس / العربي للقلي 2.9 لتر متاح شراء 3 حبات لكل عميل سعر الحبة 19.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

أسعار مجنونة من أسواق عبد الله العثيم 1 + 1 مجاناً

ليمون شبك 2 ربطة 1 + 1 مجاناً بسعر 2.45 ريال سعودي بدلاً من 4.90 ريال سعودي.

لانشون الفلة بقر سادة سعر الكيلو بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال سعودي.

كوسة خضراء سعر الكيلو بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.95 ريال سعودي.

زيتون سما أسباني أسود جامبو سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي بدلاً من 25.00 ريال سعودي.

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