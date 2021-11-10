نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الحلبة للمصارعة “أقوى إشارة” على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الحلبة للمصارعة والتي يبحث عنها الكثير من عشاق المصارعة الحرة، حيث تنقل قناة الحلبة الرياضية بطولات المصارعة الحرة على الهواء مباشرة، عدد من البرامج المميزة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، كل ذلك مع نخبة من أفضل المعلقين والمحللين والفنيين في الوطن العربي.

فيما تقدم القناة عدد من العروض الجديدة والتي يتم عرضها مثل عروض سمر سلام والذي يعتبر أكثر مهرجانات المصارعة الحرة متابعة في العالم، ويتم إقامته سنويًا يوم 29 أغسطس، أيضًا يتم بث عدد آخر من المهرجانات بشكل حصري مثل عروض راسلمينيا، ورويال رمبل، وسرفايفر سيريس ,عروض سماك داون أيضًا عروض WWE مع التعليق العربي المميز.

تنشر تردد قناة الحلبة على النايل سات الكثير من الحلقات المتجدة بشكل يومي والتي يتابعها الملايين من عشاق هذه الرياضة وخصوصًا عروض أبطال المصارعة الكبار مثل كل من بطل اليونفيرسال بروك ليسنر وبطل WWE دانيال براين وبطلة راو للسيدات روندا راوزي وبطلة سماكداون للسيدات أسكا وبطل الانتركونتننتال فين بالور وبطل الولايات المتحدة أر تروث وبطل الوزن المتوسط بودي ميرفي وأبطال راو للزوجي ذا ريفايفل.

وعلى الرغم من أن أكثر العروض قد تكون لغرض الإستعراض ليس أكثر، إلا أنها تلقى إقبالاً كبيراً من قبل الجماهير والمتابعين حول العالم، يأتي ذلك من أجل الترفيه والإستمتاع ومتابعة أحدث الفائزين بالألقاب سواء في البطولات الجماعية أو البطولات الفردية.

تردد قناة الحلبة على النايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11602

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

فيما يتم نقل عروض المصارعة اليونانية الرومانية بعد إستقبال تردد قناة الحلبة الجديد والتي تعتبر الأكثر متابعة في مبارايت دوري أبطال أوليميبا من كل عام ويتم فيها دمج العديد من الأسالسيبب والمهارات ما بين الجودو والسامبو.

تقوم قناة الحلبة بنقل البطولات وعروض قاعة المشاهير وأحدث الأخبار المتعلقة في هذا المجال كل ذلك بجودة عالية للغاية في كافة الدول والبلدان داخل الشرق الأوسط، وتقوم كل عام بنقل البطولات العالمية بشكل مجاني تمامًا حيث أنها حاصلة على حقوق البث والنقل والتعليق بشكل حصري.