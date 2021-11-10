نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد قناة عين دروس التعليمية الجديد على النايل سات والعرب سات وجدول الحصص في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين والتي تعبتر الأكثر طلبًا في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية، عن عدد من القنوات التعليمية لمختلف الصفوف الدراسية تعمل على مدار ال 24 ساعة لشرح المناهج الدراسية وحل الأسئلة والتمارين الوزارية وتدريب الطلاب على الأسئلة، يأتي ذلك ضمن خطة المملكة في التحول الرقمي والتعلم عن بعد.

تردد قناة عين

يعتبر تردد قنوات عين دروس التعليمية 2022 والتي تنقسم إلى عين دروس إبتدائي – عين دروس متوسط – عين دروس ثانوي من ضمن أكثر القنوات متابعة سواء على النايل سات أو العرب سات، حيث تقدم شرح وافي لمختلف الصفوف بداية من الصف الأول الإبتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي العام، والذي من شأنه سيعمل على تقليل الكثافة الطلابية في المدارس والفصول لتقلل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

تقدم قناة عين AIN العديد من البرامج التليفزينة التعليمية أيضًا محتوى متجدد ومحتوى مرئي وتفاعلي يتم تقديمه على مدار أيام الأسبوع طوال الأربع وعشرين ساعة بشكل مجاني تمامًا.

جدول حصص قناة عين دروس 1443

فيما نشر الحساب الرسمي على تويتر لوزارة التعليم السعودية جدول دروس وبرامج عين للعام الدراسي 1443 للصف الأول الإبتدائي – الثاني الإبتدائي – الثالث الإبتدائي – الرابع الإبتدائي – الخامس الإبتدائي – السادس الإبتدائي – الأول المتوسط – الثاني المتوسط – الثالث المتوسط – الأول الثانوي – الثاني الثانوي – الثالث الثانوي – الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والمهني.

من خلال إستقبال تردد قناة عين على عرب سات سوف تتاح الفرصة لك من أجل المذاكرة وحل الأسئلة لكافة الصفوف الدراسية بكل سهولة ويسر، كل ذلك بفضل التوجه الإلكتروني للتعليم عن بعد من خلال باقة من القنوات مثل مدرستي ومنصة ماي سكوول الإلكترونية وقناة عين دروس التعليمية.

تردد قناة عين على عرب سات

التردد 12437 استقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

ضبط الإرسال على DVB-S2

تردد قناة عين على نايل سات

التردد 11654

الاستقطاب عمودي

تصحيح الٱخطاء 3/4

معدل الترميز 27500

إلى تلك الفقرة نكون قدمنا لكمتردد قنوات عين التعليمية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، قدّمنا أيضًا جدول قناة عين لجميع الصفوف الإبتدائي والمتوسط والثانوي. إذا كان لديك أي استفسار حول ضبط وإستقبال الإشارة لا تتردد في ترك تعليق أسفل المقال وسنتولى الرد عليه في أقرب وقت.

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