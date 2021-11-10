شوف عروض اكسترا اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 60% عروض بلاك فرايداي

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عروض اكسترا السعودية، تعد شركة اكسترا من إحدى الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، فالشركة تستمر في القيام بتقديم العروض القوية وكذلك الخصومات الرائعة جدًا، حيث أنها أيضًا تكون شديدة الحرص على تقديم هذه العروض وكذلك الخصومات، كما أنها تعتبر من إحدى الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية وهي تختص في بيع كافة الإلكترونيات عن طريق التجزئة مع الأجهزة المنزلية كذلك، ويتم توافر حوالي اثنان وأربعون فرع لشركة اكسترا في المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا تصل ل 65% black friday أقوى عروض السعودية
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا الشركة المتحدة أو تسمى “شركة اكسترا” تختص في بيع جميع الإلكترونيات، فهي تعد من إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مجال البيع الخاص بالأجهزة الإلكترونية وأيضًا بيع كافة الأجهزة المنزلية، حيث تم تأسيس شركة اكسترا في سنة 2003، على أنها من إحدى الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل للأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية في آخر شهر ديسمبر سنة 2018، كما أن الشركة تختص في بيع الكاميرات وكذلك هواتف الجوال مع العديد من المنتجات الأخرى.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على سعر المكيف الجداري من النوع كلاس برو 18000 وحدة يعمل على توزيع الهواء في أربعة نواحي يكون بسعر 1699 بدلًا من 2699 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا شاشة التليفزيون من النوع إل جي حجم 55 بوصة عالي الدقة يكون سعرها 3999 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- مكيف الشباك من النوع زامل 24200 وحدة بارد فقط يكون بسعر 1599 بدلًا من 2099 ريال سعودي.
- سعر غسالة الصحون من النوع ويرلبول مع 11 برنامج باللون الفضي يكون 3399 بدلًا من 4799 ريال سعودي.
- المكنسة اللاسلكية من النوع دايسون 525 مع المحرك الرقمي في عشرة تكون بسعر 1929 بدلًا من 2449 ريال سعودي.
- ماكينة تجهيز القهوة من النوع فيليبس حجم 1.2 لتر باللون الأسود 1000 واط يكون سعرها 719 بدلًا من 899 ريال سعودي.
- سعر مبرد المياه من النوع باناسونيك يكون بسعر 779 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- الفرن الكهربائي من النوع كلاس برو حجم 60 لتر مصنوع من الستانلس ستيل يكون سعره 449 بدلًا من 679 ريال سعودي.
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