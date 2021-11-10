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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 60% على جميع المنتجات حتي نهاية نوفمبر 2021 في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون مستمر في أن قيامه لكي يقدم أكبر وأروع العروض وكذلك الخصومات الرائعة، فيعمل سوق بنده على تقديم هذه العروض سواء كل يوم أو كل أسبوع، حيث أن الكثير من الأشخاص السعوديين يتقربون هذه الخصومات والعروض، لأن تلك العروض والخصومات تعد من أقوى وأروع العروض التي تقوم بتوفيرها شركة بنده على جميع السلع والمستلزمات الغذائية.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون المقر الرئيسي لشركة بنده متخصص في بيع المنتجات من خلال التجزئة الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعد من إحدى متاجر البيع عن طريق التجزئة الأساسية بمناطق الشرق الأوسط، حيث أنها أيضًا تكون من السلاسل الكبيرة في المتاجر التي من الممكن وصولها إلى حوالي مائتان متجرًا متواجدون في 44 مدينة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 400 جرام من صلصة المعكرونة نوعها ماجي سعرها يكون 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده اثنان حبة من الفطر نوعه هيبا مقدار 357 جرام يكون بسعر 8.50 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 625 جرام من صلصة الصويا الحلوة نوعها إندوفود يكون بسعر 14.50 بدلًا من 21.50 ريال سعودي.
- 400 مل من صلصة السلطة من النوع هاينز تكون بسعر 14.50 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- ثلاثة قطع من الفول المدمس من النوع جرين فارمز مقدار 450 جرام يكون بسعر 8.50 بدلًا من 14.25 ريال سعودي.
- سعر القطعة من تتبيلة السلطة نوعها ديليسيو مقدار 267 مل يكون 6.50 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
خصومات بنده اليوم
- عروض بنده اليوم اثنان قطعة من حمص الحب بيب مقدار 580 جرام سعرها يكون 8.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم 340 جرام من كورند بيف تارجت يكون بسعر 11.75 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 510 جرام من صلصة الشواء الأصلية من النوع بيب سعرها يكون 8.50 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
- خردل القرشي مقدار 397 جرام يكون بسعر 6.95 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.
- 326 جرام من صلصة البرجر فرشلي يكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
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