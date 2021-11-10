شوف عروض بنده بمناسبة الشتاء وخصومات حتى 30% من هايبر بنده panda hypermarket

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تعد عروض بنده واحدة من أقوى العروض التي تقدمها مولات البيع بالتجزئة داخل المملكة العربية السعودية. حيث يحتل هايبر بنده المركز الأول على مستوى المملكة كأفضل مكان للبيع بالتجزئة. ويزيد عدد فروع الهايبر في المملكة عن مائتي فرع تخدم أكثر من مليون عميل. يوجد أكثر من قسم داخل الهايبر مثل أقسام المواد الغذائية وقسم الألعاب الرياضية وأقسام العناية بالشعر والبشر للكبار والأطفال. كما توجد أقسام مخصصة للإلكترونيات وأدوات المنزل المختلفة. عروض بنده الأسبوعية ضمن المعروضات بقائمة ضمان أقل سعر يمكنك الحصول على خصم قدره 12 ريال سعودي بشراء كيلو من مكعبات اللحم البقري البرازيلي قليل الشحم بسعر 27.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

احصل على كيلو من نقانق بقري برازيلي مبردة بضمان أقل سعر من بنده بخصم قدره 14 ريال حيث يعرض بسعر 25.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

متوفر مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 26.95 ريال للكيلو بدلاً من 38.95 ريال.

احصل على كيلو من جبن قشقوان بقري داري مقابل 29.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال. بخصم نقدي قدره 27 ريال. احصل على كرتون من دجاج دو يحتوي على 10 حبات وزن الحبة 1100 جرام بسعر 114.95 ريال بدلاً من 154.95 ريال.

2 حبة من أنصاف صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد ساديا وزن الطبق 450 جرام مقابل 19.95 ريال بدلاً من 33.90 ريال.

احصل على كيلو من سمك الشعور الكبير مقابل 22.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

كيلو جمبري مزرعة بسعر 22.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال. عروض هايبر بنده hyper panda offers كيلو ستروجانوف بقري برازيلي سعر الكيلو 36.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

كفتة بقري برازيلي سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

كيلو من البرجر البقري البرازيلي مقابل 25.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال. كيس من خبز البرجر بالسمسم فوشية يحتوي على 6 حبات سعر الكيس 2.5 ريال بدلاً من 3.5 ريال.

خبز البرجر بالبطاطس لوزين وزن 400 جرام سعر الكيس 5.95 ريال بدلاً من 6.5 ريال. احصل على 2 حبة من الزبدة الطرية المملحة أو غير المملحة لورباك وزن 200 جرام مقابل 15.5 ريال بدلاً من 21.90 ريال.

احصل على شرائح جبن كلاسيك بريزيدن إيدام او جودا أو ماسدام وزن 150 جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده بمناسبة الشتاء وخصومات حتى 30% من هايبر بنده panda hypermarket - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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