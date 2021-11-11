نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عاجل.. انطلاق عروض جرير الاستثنائية لمدة يوم واحد خصومات 50% في المقال التالي

انطلاق عروض جرير الاستثنائية لمدة يوم واحد يبدأ مع مرور أول دقيقة من يوم 11 نوفمبر وتنتهي مع آخر دقيقة من اليوم، وأطلق جرير على العرض الجديد الخاص به اسم عروض 11.11، ويقدم جرير عروض على الكثير من المنتجات منها الجوالات ومنها الأدوات المدرسية والكتب وغيرها من الأدوات التكنولوجية. عروض جرير الاستثنائية لمدة يوم واحد خصومات 50% قسيمة شراء إلكترونية على الأدوات المكتبة بقيمة بـ50 ريال على كل فاتورة بقيمة 200 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك عرض 2+1 عند شراء أي كتابين من الكتب العربية واحصل على الثالث مجانا.

اشتري حقيبة مدرسية واحصل على أخرى مجانا، العرض يشمل أي حقيبة بأي سعر.

وفي الوقت نفسه يمكنك عزيزي القارئ السعودي شراء اي لعبة والحصول على أخرى مجانا.

وكذلك هناك قسيمة إلكترونية على ادوات الرسم بقيمة 50 ريال على كل 200 ريال مشتريات.

ايضا اشتري حقيبة مكتبية واحصل على الثانية مجانا وهو عرض خرافي لارتفاع اسعار الحقائب المكتبية. خصومات جرير على أبرز الجوالات واكثرها مبيعا خصم 14% على هاتف شاومي 11 تي برو بمساحة 256 جيجا بسعر 2299 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك خصم 37% على جوال جالاكسي زد فولد 2 بسعر 4999 ريال.

وهناك خصم 19% على هاتف جالاكسي اس 21 بلس بمساحة 256 جيجا بسعر 3399 ريال. عروض جرير على الكمبيوترات المحمولة ابل ماك بوك برو 13 ريتنا i7 بسعر 10399 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك لاب ديل i7 اكس بي اس 13 بسعر 8699 ريال. تخفيضات قوية على التلفزيونات من جرير لا تفوت الفرصة تلفزيون haier 4k خصم 48% 58 بوصة ليصبح سعره 1849 ريال.

سوني 85 بوصة 4k بسعر 8799 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك عرض قوي على تقسيط جميع اصدارات ايفون.

وهذا العرض هو عبارة عن تقسيط بدون فائدة على سنة لحاملي بعض البطاقات الائتمانية. طريقة الاستفادة من العروض الجبارة من جرير يمكنك الشراء اون لاين من خلال موقع مكتبة جرير على الانترنت ويمكنك كذلك الشراء قبل التوجه لأقرب فرع لك.

ويمكن الاتصال على الرقم التالي للاستعلام عن اسعار المنتجات أو للاستعلام عن العروض أو الفروع الأقرب لكم والرقم هو:

920000089 من اي رقم داخل المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة عاجل.. انطلاق عروض جرير الاستثنائية لمدة يوم واحد خصومات 50% - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عاجل.. انطلاق عروض جرير الاستثنائية لمدة يوم واحد خصومات 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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