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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض بنده السعودية، تحتوي شركة بنده على الكثير من السلاسل كما يتواجد بها أيضًا أكبر السلاسل المتخصصة في البيع من خلال التجزئة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن هذه الشركة تعد من إحدى الشركات الرائدة بالقطاع الذي يختص في مجال التجزئة، وهذا قد تم حدوثه في عام 1978 إلى أن وصل عدد الموظفين في شركة بنده نحو عشرون ألف عامل حتى يقوموا بتلبية كافة متطلبات الزبائن.
عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 70% علة هذه المنتجات مهرجان تحطيم الأسعار
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون مستمرًا في أن يقدم أقوى العروض وأيضًا الخصومات الرائعة للغاية، كما أن يقدم تلك العروض والخصومات سواء كانت أسبوعية أو أخرى يومية، حيث أن الكثير من الأشخاص السعوديين ينتظرون هذه العروض، لأنها تعد من إحدى أقوى العروض وأروعها التي تقوم بتوفيرها شركة بنده على جميع السلع والمستلزمات الغذائية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 400 علمل من لوشن الحماية نوعه فازلين يكون بسعر 15.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- 250 مل من جلي أصلي نقي للبشرة من النوع فازلين يكون بسعر 10 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- لوشن الجسم نوعه دوف مقدار 250 مل يكون بسعر 12.50 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 100 مل من كريم المرطب نوعه جونسون يكون بسعر 7.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.
- 250 مل من لوشن الجسم نوعه جونسون يكون بسعر 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- معجون الأسنان البياض ثري دي من النوع كرست مقدار 75 مل يكون بسعر 22.50 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- اثنان عبوة من حفائض الأطفال نوعها بيبي جوي للعبوة الكبيرة سعرها يكون 94.95 بدلًا من 113.90 ريال سعودي.
- 400 مل من صلصة السلطة نوعها هاينز تكون بسعر 14.50 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- ثلاثة حبات من الفول المدمس من النوع جرين فارمز مقدار 450 جرام يكون بسعر 8.50 بدلًا من 14.25 ريال سعودي.
- سعر الصلصة الفرنسية من النوع بيدر مقدار 460 جرام يكون 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
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