شوف أقوى عروض مكتبات جرير Garir بخصم يصل إلى 60% على اللابتوبات والجوالات الحديثة حتى نفاذ الكميات

تعد مكتبات جرير من أكبر المكتبات في الدول العربية، حيث تضاهي بمنتجاتها أكبر المكتبات الأوروبية، ويتوفر بها العديد من المنتجات الحديثة، ومنها: Laptop، وهواتف ذكية حديثة من Apple، وHP، وSumsung، وDell، وغيرها من المنتجات المميزة الأخرى، وأيضاً العديد من الكتب والمجلدات، كما يتوفر بالماركت خصومات مميزة على أسعار الشاشات السمارت الحديثة بأنواعها المختلفة، وغيرها العديد من الأدوات المكتبية، والمدرسية، والعديد من السلع الأخرى، عبر عروض مكتبات جرير الأسبوعية من خلال موقع ثقفني.

عروض مكتبات جريرGarir بجميع فروع المملكة العربية السعودية

تتوفر بجميع فروع مكتبات جرير تخفيضات مميزة على جميع أنواع اللابتوبات المميزة من آبل Apple، ومنها: خصم خاص على سعر ابل ماك بوك برو 16 ام 1 ريتينه xDR الكمبيوتر المحمول 16.2 انش شريحة ام 1، كما تتوفر بالمكتبات العديد من الخصومات على أسعار اللابتوب المحمول بنفس السعر شامل الضريبة، وبألوان مختلفة، ويتوفر لديهم أيضاً خصومات مميزة على أسعار المنتج المجدد درجة ب آبل aPPLE ماك بوك برو (ريتنا+تاتش بار)، كما يتوفر بالمكتبة خصم مميز على سعر ابل ماك برو 16 في 1 (ريتا+تاتش بار) كمبيوتر محمول 16 انش بجميع الألوان الكلاسيك.

خصومات خاصة من مكتبات جرير Garir store حتى نفاذ الكميات

يتوفر أيضاً بجميع فروع مكتبات جرير Garir store بالمملكة العربية السعودية تخفيضات خاصة على أسعار: تي سي ال TCL شاشة الألعاب المميزة بحجم 55 بوصة، وبدقة 4K الترا اتش دي النقاط الرباعية من كيو ال بتوفير 600 ريال سعودي بخصم 47% من سعره، كما يتوفر بالمكتبة خصم آخر على سعر سوني الشاشة الذكية بحجم 75 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي دي ال اي دي بتوفير 600 ريال سعودي شامل الضريبة.

عروض مكتبة جرير اليوم ولفترة محدودة على الشاشات الذكية

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض مكتبات جرير بالمملكة على أسعار: شاومي بوكو F3 بسعة 128 جيجابايت، ورامات 6 جيجابايت من الجيل الخامس 5G بخصم 18% وتوفير 280 ريال سعودي، كما يتوفر بالمكتبات خصم خاص على سعر شاشة سوني 55 بوصة بتوفير 300 ريال سعودي شاملة الضريبة، وبدقة 4K الترا اتش دي دي ال اي دي.