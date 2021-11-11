شوف “أقوى تخفيضات” عروض جرير لشهر نوفمبر 2021 خصومات تصل لـ 20 % Jarir Book Store

نقدم لكم عروض جرير لشهر نوفمبر 2021 وقبل معرفة عروض جرير اليوم يجب أن نعرف متي تأسست شركة جرير للتسوق، شركة جرير تم افتتاحها في عام ١٩٧٤ في الرياض السعودية وذلك في الثمانينات من القرن الماضي وبعد ذلك تم افتتاح فرع جديد في الرياض في التسعينيات، تعد شركة جرير هي الأولى في الشرق الأوسط في كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الإلكترونية وكل ما يلزم المكتبات والكتب.

عروض جرير لشهر نوفمبر 2021

يوجد عروض يوميه لشركة جرير وتصنف الافضل من نوعها ومن هذه العروض التالي:

خصم ٥٢٪ على شاشة سوني ٧٥ بوصة بسعر ٦١٩٩ ريال سعودي.

خضم ٤٠٪ على جهاز لابتوب ريزر بليد ١٥ بسعر ٥٤٠٠ ريال سعودي.

خصم ٥٩٪ على شاشة ال جي ٥٥ بوصة ب ٤٤٠٠ ريال سعودي.

خصم ٥٠٪ على شاشة سوني ٥٥ بوصة ب ٤٠٠٠ ريال سعودي.

خصم ٤٥٪ على شاشة خاسر ٧٥ بوصة ب ٤٤٩٩ ريال سعودي.

خصم ٢٨٪ على شاشة سكاي وورث ٨٦ بوصة ب ٧٨٩٩ ريال سعودي.

خصم ٣٩٪ على شاشة سامسونج ٧٠ بوصة ب ٤٢٩٩ ريال سعودي.

خصم ٤٥٪ على شاشة سوني ٥٥ بوصة ب ٣٢٩٩ ريال سعودي.

خصم ٥٠٪ على شاشة هاير ٦٥ بوصة ب ٢٣٩٩ ريال سعودي.

خصم ٢٨٪ على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد ب ٥٧٩٩ ريال سعودي.

خصم ٢٠٪ على سامسونج جالكسي اس ٢١ الترا سعة ٢٥٦ ب ٤٢٩٩ ريال سعودي.

خصم ٣٧٪ على هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٠ اف اي ب ١٨٩٩ ريال سعودي.

ابل أيفون ١٣ ميني ب ٣٧٩٩ ريال سعودي.

خصم ١٨٪ على ابل واتش الاصدار ٤٤ ٦ سيلير ب ٢٧٩٩ ريال سعودي.

خصم ١٤٪ على ابل واتش الاصدار ٦ ٤٠ سيلير ب ٢٦٩٩ ريال سعودي.

خصم ٣٢٪ على هوواي واتش جي تي٢ ٤٦ كلاسيك ب ٥٩٩ ريال سعودي.

خصم ١٨٪ على هوواي واتش جي تي ٢ برو ٤٦ ب ٨٩٩ ريال سعودي.

تخطيط شركة جرير للنمو الاستراتيجي