نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كنتاكي الوجبات العائلية الكويت – رقم كنتاكي – KFC في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم كنتاكي من المطاعم التي تلقى اهتمام كبير في الكويت بل وجميع دول العالم أيضاً، وتقدم سلسلة كنتاكي في الكويت عروض وجبات لذيذة بأسعار ممتازة ترضي جميع العملاء وبإمكانك طلب وجبات كنتاكي بالاتصال على الرقم الموحد الخاص بكنتاكي KFC الكويت 666-888-1 أو يمكنك الذهاب إلى أحد فروع مطاعم كنتاكي إذا كنت تود تناول الطعام داخل المطعم، فيما يلي تعرف على عروض مطاعم كنتاكي وأسعار الوجبات في فروع الكويت.

عروض الوجبات لمطاعم كنتاكي بالكويت

تتمثل العروض الجديدة لمطاعم كنتاكي وفروعه في الكويت في عدد من الوجبات وتشمل:

وجبة 2+2=2

هذه الوجبة تتضمن الكثير من المكونات اللذيذة، وتعد الوجبة المفضلة للكثير من الأشخاص، وخاصة العائلات لكونها وجبة اقتصادية وتتكون من:

الوجبة مكونة من اثنين ساندوتش تويستر.

قطعتين ستربس مع الساندوتش.

لا تكتمل وجبات كنتاكي دون إضافة باكت البطاطا المقلية.

مشروب البيبسي من كنتاكي.

الوجبة كاملة بسعر 2.000 دينار كويتي.

وجبة تويستر تشارجر ديو

عرض تويستر تشارجر ديو يتضمن واحد تويستر مجاناً فوق الوجبة التي تتكون من مكونات أخرى ذات طعم لذيذ وهي:

اثنين من تويستر تشارجر.

واحد تويستر إضافي فوق الوجبة.

اثنين من مشروب البيبسي.

سعر الوجبة 3.100 دينار كويتي.

وجبة سوبر ميجا ديل

من العروض المميزة التي أعلنت عنها مطاعم كنتاكي بالكويت هذه الوجبة ويتمثل هذا العرض فيما يلي:

تتكون الوجبة من 12 قطعة دجاج.

باكيت بطاطا من كنتاكي.

خبز طري بجانب الوجبة.

سعر الوجبة 4.25 دينار كويتي.

وجبة زنجر ناري تويست

من الوجبات العائلية المفضلة لدى عدد كبير من محبي وجبات ومكونات عروض مطاعم كنتاكي وتتضمن عرض إضافي مع الوجبة التي تتكون من:

ساندوتش الزنجر الحار الناري.

مشروب البيبسي.

باكيت بطاطا.

عرض واحد تويستر مجاني.

الوجبة بسعر 2.350 دينار كويتي.

وجبة سوبر ديلز

تتضمن وجبة سوبر ديلز مكونات الدجاج بالإضافة إلى الخبز الطري بالكميات التالية:

أربع قطع من الدجاج.

سلطة كول سلو مع الدجاج.

خبز طري.

مشروب البيبسي من كنتاكي.

سعر الوجبة 2.350 دينار كويتي.

ويمكنك طلب وجبات كنتاكي بالكويت من خلال الاتصال على الرقم الخاص بالمطعم وطلب وجبتك المفضلة 666-888-1