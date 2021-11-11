نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات حتي 16 نوفمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية عروض الأسبوع الجديد والتي بدأت منذ أمس الأربعاء وسوف تستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل ومن تلك العروض المقدمة عروض على الجوالات والإلكترونيات ومستلزمات المنزل وأدوات للمطبخ وكل ما تحتاج إليه ستوفره لك أسواق بنده مع الكثير من عروض التخفيضات المقدمة عليه ومن خلال هذا المقال سنطلعكم على ما يوجد في العروض المقدمة من جوالات وإلكترونيات مع التعرف على الخصومات المقدمة على أسعارها.

عروض هايبر بنده الأسبوعية على الجوالات

خصم قيمته 200 ريال سعودي على جوال تي سي ال 20 بسعر 999 ريال سعودي وذلك بدلاً من سعر 1199 ريال.

تقدم جوال لينوفو كي 13 نوت بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال.

ولمستخدمي جوالات شياومي ريدمي 10 تقدمه الأسواق بسعر 599 ريال سعودي فقط حيث كان السعر قبل الخصم 649 ريال.

ويتوفر أيضاً جوالات فيفواي 01 وفيفواي 72 وجوال سامسونج اي 52 اس وجوال نوكيا 6300 ونوكيا 304 .

وسماعة لاسلكية أوكي بسعر 91 ريال سعودي فقط وذلك بدلاً من159 ريال.

عروض الإلكترونيات من بنده

يوجد في عروض الإلكترونيات المقدمة عدد من أنواع الشاشات المقدمة ومنها شاشة تليفزيون أسكاي وورد أندرويد وتليفزيون دورا وتليفزيون تي سي ال أندرويد وشاشة تليفزيون سكاي ورث وتي سي ال كما يوجد مضخم صوت فيليبس بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال وأسورة رياضية شياومي مي 5 بسعر 110 ريال كما يوجد شاحن متنقل أوي.

عروض أدوات المطبخ ومستلزمات المنزل

تقدم أسواق هايبر بنده في السعودية عروض على أدوات المطبخ ومستلزمات المنزل المتعددة وتشمل هذه العروض ما يحتاج إليه المنزل من أدوات ومواد ومستلزمات ومن الموجود في العروض التالي:

مقلاة غير لاصقة ومقلاة غير عميقة مستر كوك بمقاسات وأسعار مختلفة. وقطاعة كينود وترمس استنلس ستيل شاها 1 لتر. طقم قدور جرانيت مع غطاء زجاجي مستر كوك بسعر 409 ريال سعودي. طقم كاسات آيس كريم باسباتشي بسعر 8 ريال سعودي فقط كما يوجد العديد من الأدوات الأخري المقدمة.

ومن خلال هذا المقال الذي قدمناه لكم على موقعنا لنقدم لكم كل ماهو جديد في العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق بنده.